VRT-journaliste Ihsane Chioua Lekhli wordt woordvoerster Brussels Airport SDE

05 november 2019

17u14

Bron: Belga 0 Showbizz Brussels Airport heeft na een zoektocht van bijna een jaar een nieuwe woordvoerster gevonden. Dat wordt VRT-journaliste Ihsane Chioua Lekhli (34), die eind dit jaar na elf jaar de poorten van de openbare omroep achter zich dichttrekt. Dat schrijft de VRT dinsdag en het bericht wordt bevestigd door de luchthavenuitbater.

Ihsane Chioua Lekhli begon in 2008 bij de VRT als redacteur bij ‘Vlaanderen vakantieland’. Ze werkte onder meer ook voor ‘Volt’ en ‘Het journaal’. Ze presenteerde van 2013 tot en met 2017 het zondagse debatprogramma ‘De zevende dag’ en was de laatste jaren vooral actief als politiek journalist.

"Het was een voorrecht om op momenten zoals de verkiezingen, of de val van de regering, op de eerste rij te mogen staan", blikt Ihsane Chioua Lekhli op de website van de VRT terug op haar journalistieke carrière. "Ik kijk ernaar uit om nu eens aan de andere kant van de journalistiek te staan, als woordvoerder van Brussels Airport. De vele boeiende ervaringen zullen mij zeker van pas komen als woordvoerder voor de grootste luchthaven van het land." Ook op Twitter neemt ze afscheid: “Dankbaar voor de mooie jaren met de fantastische collega’s bij VRT, veel goesting in dit nieuwe avontuur”, klinkt het daar.

Ihsane Chioua Lekhli treedt op 6 januari 2020 in dienst bij de luchthaven. Ze zal een tandem vormen met Nathalie Pierard. Anke Fransen, die nu nog mee het woord voert, gaat als “communication partner” meer op de achtergrond werken bij Brussels Airport.

