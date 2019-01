VRT-journalist Riadh Bahri werd niet gespaard door het leven: “De dood van mijn zus, dat had iets bijzonders” FV

25 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Vliegende reporter, dát wil ik worden.” En Riadh Bahri (30) bedoelt het letterlijk. De VRT-journalist maakt volop werk van zijn grote droom: een pilotenbrevet behalen. En er zit haast achter. “Ik heb me net verzoend met m’n zieke vader’” zegt Riadh in Dag Allemaal. “Voor hij sterft, wil ik hem eens meenemen in m’n vliegtuig.”

U kent hem misschien als vaste verslaggever voor ‘Het Journaal’ tijdens de vele stakingen op Zaventem, of als de jonge VRT- journalist die drie jaar geleden het pijnlijke verhaal van z’n depressie deelde met de wereld. Sindsdien is Riadh Bahri aan de beterhand, niet in het minst omdat hij z’n kinderdroom aan het waarmaken is. Piloot worden. Vlak voor z’n zoveelste oefenvlucht praten we met Riadh in de Antwerpse luchthaven, over durven springen in het leven, en gulzig zijn. Iets wat hij heeft geleerd na enkele grote drama’s in zijn leven.

Eerst toch even dit vragen, Riadh: anders dan bij Thomas Vanderveken en Hanne Decoutere wordt jouw droom níet verwerkt tot een tv-programma. ‘Riadh Vliegt’, was dat niets geweest?

De vraag is me nooit gesteld. Misschien maar best ook. ’t Zou saaie televisie zijn. Iemand die constant opstijgt en landt, na tien minuten heb je dat wel gezien.

Er zal ook wel wat spanning aan te pas komen, niet? Of heb je nog nooit ­angstige momenten beleefd tijdens de opleiding?

Eén keer, afgelopen zomer. Boven Antwerpen keek ik voor me uit, en ik zag een sportvliegtuig récht op me af komen. Gelukkig is het protocol dan duidelijk. Beide piloten moeten direct naar rechts sturen. En dat deed m’n instructeur dan ook, kordaat. Een penibel moment. Verder valt het goed mee. Er komt veel bij kijken, dat wel. Maar ik geniet.

Is jouw liefde voor vliegen aangeboren?

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN