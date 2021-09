VRT-journalist Riadh Bahri slachtoffer van homohaat: “Typische ochtend in Brussel”

Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat Bahri met homohaat te maken krijgt. In de talkshow ‘Saartje’, die te zien was op de nieuwe Proximus-zender Pickx+, vertelde hij er al openhartig over. “Ik heb alles al meegemaakt. Van spuwen tot achtervolging en zelf verstoten worden uit families.” Met dat laatste verwijst Riadh Bahri naar de moeilijke relatie met zijn vader. De relatie tussen Bahri en zijn vader is momenteel onbestaande. Nochtans was er een moment van toenadering toen Bahri’s vader ernstig ziek bleek. Hij leerde toen ook Bahri’s echtgenoot kennen. “Het ging eigenlijk zeer goed tot de dag dat we aankondigden dat we toch gingen trouwen. Dat was een stap te ver”, vertelde de journalist destijds.