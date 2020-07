VRT-journalist Riadh Bahri over de donkerste periode van z'n leven: “Ik heb mezelf maandenlang niet gewassen” BDB

Bron: Humo 2 Showbizz Riadh Bahri (32) leeft ondanks de coronacrisis de laatste tijd op wolkjes. Begin juni stapte hij in het huwelijksbootje met z'n vriend Niels en bij ‘Het Journaal’ maakt hij nog steeds carrière als reporter. Al wil dat niet zeggen dat de journalist geen moeilijke tijden gekend heeft. “Op m’n 25ste ben ik gecrasht”, vertelt hij in HUMO.

Bahri vertelt in de rubriek ‘Tussen Hemel & Hel’ over een zware periode in z'n leven. “Op 20 december 2001, om 20.44 uur, is mijn drie jaar oudere zus Raoudha overleden in het UZ in Gent”, klinkt het openhartig. “Ze vocht al twee jaar tegen leukemie en had een zware longontsteking opgelopen tijdens haar behandelingen - de situatie was uitzichtloos. Ik weet nog goed dat we met familie en vrienden rond het bed stonden toen de medicatie werd afgebouwd. Buiten sneeuwde het en m’n vader had me net een warme chocolademelk uit de automaat gegeven toen er een lange tuut weerklonk, als in een slechte Hollywoodfilm.”

De periode daarna was niet de meest vrolijke uit het leven van de reporter. “Het huwelijk van m’n ouders is definitief op de klippen gelopen, en aangezien ik het enige kind was dat nog thuis woonde, had ik niemand om mee te praten - met m’n ouders over gevoelens praten, was taboe”, vervolgt hij. “En ja, tien jaar later, op m’n 25ste, ben ik gecrasht. Alles kwam terug naar boven: de dood van mijn zus, de moeizame relatie met mijn ouders, de worsteling met m’n seksualiteit. Ik heb mezelf toen maandenlang niet gewassen en ik leefde op een dieet van suikerwafels en cola van de Marokkaanse kruidenier op de hoek. Ik ging wel nog werken, maar had daar geregeld huilbuien - ik trok me dan terug op het gehandicaptentoilet, omdat je er het licht uit kon doen. Maandenlang heeft die periode aangehouden - al die tijd speelde ik theater - tot het echt te ver ging. Ik ben een tijdlang thuisgebleven en ben er via een combinatie van therapie en medicatie van afgeraakt.”

