VRT-journalist op de vingers getikt na grap tijdens nieuwsuitzending: “Grappen horen niet thuis in het radionieuws” KD

24 juli 2019

08u09

Bron: Het Nieuwsblad 18 Showbizz Radiojournalist Chris Van den Abeele (55) heeft gisteren tijdens de nachtelijke nieuwsuitzending van Radio 1 een grapje gemaakt dat volgens de VRT niet door de beugel kan. “Grappen horen niet thuis in het radionieuws”, reageert VRT-woordvoerder Hans Van Goethem in Het Nieuwsblad.

Mensen die vaak de nachtelijke nieuwsuitzending volgen, kennen de stijl van Chris. In het verleden werd er al eerder kritiek gegeven op de kwinkslagen die al eens de revue durven te passeren. Deze keer maakte de journalist echter een mopje dat voor de VRT niet door de beugel kon. Op het bericht dat de Nederlandse actrice Imanuelle Grives haar drugssmokkel op Tomorrowland verdedigde met de verklaring dat ze zich probeerde in te leven in een filmrol als drugdealer, reageerde de nieuwslezer gevat. “Gelukkig probeerde Grives zich niet voor te bereiden op een rol als seriemoordenaar.” Een kwinkslag die bij velen in het verkeerde keelgat schoot. Opmerkelijk detail: op Twitter maakte Chris bijna exact hetzelfde grapje.

't is te hopen dat ze in de serie geen seriemoordenaar moet klissen https://t.co/Tjm2sAvlew Chris Van den Abeele(@ abeelec) link