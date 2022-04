VRT herdenkt Toots Thielemans op wat z'n 100ste verjaardag zou zijn geweest

Sven Ornelis reist naar zeven plaatsen op twee weken tijdens wereldreis: "Maar meer ecologisch verant­woord dan de meeste tv-program­ma's"

Radio-DJ Sven Ornelis is al voor de tweede week op mini-wereldreis. Niet voor z’n plezier, maar voor de Joe-actie ‘Handdoek leggen’. Hij bezoekt zeven zonnige locaties om zijn strandhanddoek uit te gooien. Aan de luisteraar én aan zijn professionele wederhelft Anke Buckinx om te raden op welke plek Sven is gestrand. "Gelukkig is Anke niet zo goed in raden", vertelt hij aan Senne en Desna in een nieuwe Showbits.