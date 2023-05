VRT gooide originele ‘Kampioenen’-décors op het stort: “Het is niet omdat je openbare omroep bent, dat je uitmunt in intelligentie”

Muziek K3 lanceert nieuwe zomersin­gle ‘Fata Morgana’: "We hopen dat onze fans er net zo van genieten als wij”

Fans van K3 hebben ‘Mango Mango’ nog maar net uit hun hoofd of daar is K3 al met hun volgende zomersingle ‘Fata Morgana’. Hanne, Marthe en Julia hebben woensdag met trots hun nieuwe single gelanceerd. Of de officiële videoclip is het nog even wachten tot vrijdag.