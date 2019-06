VRT eert Yasmine in een documentaire die precies tien jaar na haar dood wordt uitgezonden DBJ

05 juni 2019

07u14 11 TV ‘Dit was Yasmine’ is de naam van de documentaire die op 25 juni door Eén zal worden uitgezonden. In het document komen de naasten van de zangeres aan het woord. Yasmine stapte exact tien jaar voordien uit het leven.

De documentaire wordt geen eerbetoon die een absolute verheerlijking is, maar een eerlijk portret met getuigenissen van de mensen die haar het best gekend hebben. Die inzichten worden afgewisseld met beelden en foto’s, waarvan een aantal nooit vertoond.

Aan het woord komen onder meer de moeder van Yasmine - of Hilde Rens zoals ze echt heette - en haar beste vriend Jo Mahieu aan het woord. Die laatste heeft nooit in de pers over haar gesproken. Daarnaast komen onder meer Martine Prenen, Miguel Wiels en Eric Melaerts aan bod. Wie niet getuigt is de voormalige partner van Yasmine, Marianne Dupont. Zij kreeg destijds heel wat over haar heen omdat Yasmine hun breuk niet verwerkt zou krijgen en ze blijft liever uit de belangstelling.

Wie vragen heeft over zelfdoding of zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en www.zelfmoordlijn1813.be