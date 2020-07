VRT-correspondent Roger Simons (93) overleden MVO

13 juli 2020

11u29

Bron: VRT 0 Showbizz VRT-correspondent en radiostem Roger Simons is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij bracht 41 jaar lang verslag uit vanaf Londen voor de BRT en werkte daarna nog voor het vernieuwde VRT.

Hoewel hij meer dan vijftig jaar in het Verenigd Koninkrijk woonde was hij een Belg in hart en nieren. Hij bleef er na zijn pensioen enkel plakken omdat zijn kinderen er woonden, en omdat “hij er nu eenmal was”. Zijn eerste BRT-verslag ging over de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Gemeenschap, zijn laatste over het overlijden van de koningin-moeder.