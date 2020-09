VRT-correspondent Björn Soenens in het verweer na stortvloed aan haat: “Dit heb ik in mijn lange loopbaan nooit meegemaakt” TDS

Bron: Facebook 28 Showbizz VRT-correspondent Björn Soenens (51) kruipt op Facebook in zijn pen. Op zijn profiel deelt hij een lange en openhartige brief, waarin hij schrijft dat hij de afgelopen tijd wordt overspoeld door haatberichten van tegenstanders of misnoegde kijkers van ‘Het Journaal’. “ Je bent een Trumphater, een linkse klootzak, een marxist en een stalinist”, krijgt Soenens naar eigen zeggen voortdurend te horen en te lezen. Met zijn brief wil hij alle haat en verwijten nu een halt toeroepen.

“Ik wil u even meenemen achter de schermen van mijn vak”, begint Soenens zijn opmerkelijk relaas op Facebook. “Ik werk al bijna 29 jaar bij VRT NWS. Maar wat ik de laatste jaren zie en hoor, heb ik eerder in mijn lange loopbaan nooit meegemaakt. De haat en het ongenoegen bezwaren me, het doet pijn het te ervaren. Het gaat eigenlijk niet eens over mij, maar het lijkt niet voorbij te gaan. Mijn taak is het ook, in deze turbulente tijd, om een soort kanarie in de steenkoolmijn te zijn.”

Met zijn open brief op Facebook wil de VRT-correspondent zijn verslaggeving verdedigen. “De basis voor journalistiek is het vertrouwen in de journalist”, schrijft Soenens. “Journalistiek is een vak: een rijke variatie aan bronnen raadplegen, spreken, interviewen. Heel veel lezen, en checken, en nog eens checken. Wetenschap, ratio, verstand gebruiken. En daarna een deftige bijdrage in de ether brengen, op radio, op tv, online, in een boek. (...) Het is geen handeltje in meningen. Ik doe eigenlijk niet aan meningen op radio en tv. Mijn vak is in essentie het soms moeizaam proberen te achterhalen van de juiste feiten, de volledige feiten, de context errond, het wie en wat en hoe en vooral waarom. De beste versie van de waarheid bovenspitten. Ik heb daarbij nooit rekening gehouden met mijn eigen voorkeuren, of wie iets zei, van welke kant iemand is.” (...)

(lees verder onder de foto)

‘Trumphater’

Het liep volgens Björn - die enkele jaren eerder nog hoofdredacteur was van ‘Het Journaal’ - uit de hand toen hij officieel Amerikacorrespondent werd. “‘Je bent een Trumphater’, kreeg en krijg ik al vier jaar geregeld horen en te lezen. ‘Je bent een linkse klootzak, een marxist, een stalinist’, kreeg ik te horen en te lezen. ‘Je liegt erop los’, kreeg ik van Vlaamse Trumpfans toegeslingerd. Wat is er toch de laatste jaren gebeurd met de onwrikbare feiten, de ontegensprekelijke cijfers en waarheden? Waarom worden zoveel mensen ongelukkig van de waarheid? Waarom worden ze boos als ik zeg dat Trump liegt? Is dat subjectief? Niet neutraal? (...) Als neutrale journalist is het mijn plicht om zonder zwachtels te zeggen als iets niet klopt of een aanfluiting is van de waarheid. (...) De waarheid is mijn maatstaf, hoe pijnlijk die ook is, voor wie dan ook.”

Soenens krijgt intussen het ene verwijt na het andere te slikken, zo laat hij optekenen. “‘Je bent een echte Amerikahater, en het wordt tijd dat je luxeleventje in Amerika met ons belastinggeld eindigt’, mailen sommigen mij. Ik leid geen luxeleventje”, benadrukt hij. “Ik woon in een bescheiden flat met mijn vrouw, er is zelfs geen geld voor een kantoor. Ik werk vooral hard, net omdat ik het een grote morele verantwoordelijkheid vind om te werken met belastinggeld van u allen. Daarom maak ik gemiddeld veertig tot vijftig bijdrages voor radio en tv en online per maand. Ik ben geen luie correspondent.”

(lees verder onder de foto)

‘Ik doe enkel mijn werk’

“Ben ik een Amerikahater omdat ik het vaak lamentabele lot toon van talloos veel Amerikanen, een lot dat niet spoort met het beeld dat door de president wordt opgehangen van het land?”, vraagt Soenens zich luidop af. “Ben ik een Amerikahater en een communist omdat ik in reportages wijs op de onvoorstelbaar grote kloof tussen arm en rijk in de VS? (...) Ben ik een Trumphater als ik zeg dat de president de coronacrisis onder de mat veegt en geen empathie toont met de 180.000 doden en de zeer vele zieke Covid-19-patiënten? Lieg ik als ik zeg dat er een recessie heerst? Ik denk dat ik enkel mijn verdomde werk doe. Zo goed mogelijk, zo plichtbewust mogelijk, zoals ik ook ben opgevoed. (...) Mijn taak is het enkel om u de grootst mogelijke informatie aan te reiken. Informatie die u vervolgens kunt gebruiken om te bepalen of u supporter blijft van deze of gene. Dat is uw keuze. Maar niet boos worden of hatelijk tegen mij omdat die informatie niet altijd spoort met uw gevoel en uw gedacht. Journalistiek is iets anders dan uw gevoel of gedacht bevestigen.”

Daar wringt volgens de VRT-correspondent net het schoentje: “In deze tijd is dat mijn immense frustratie: voor velen doet het er totaal niet toe welke informatie juist is. Feiten doen er helemaal niet toe. De gedachten zijn allang gebeiteld in steen. Wie informatie verspreidt die tegen dat gedacht ingaat, is een vijand. Helaas, zo leert niemand nog wat. Een vuile loopgravenoorlog en diepe polarisatie zijn het trieste gevolg”, schrijft hij. “Aan alle zenders van haatberichten: denk gerust wat dieper na, lees wat meer, en vertrouw wat meer op uw correspondent. Niet vanuit een blind geloof, maar vanuit een basisvertrouwen in oprecht vakmanschap. Ik beloof in mijn werk de grootst mogelijke nuance, de breedste context, en onweerlegbare feiten.”

Je kan hier het volledige bericht van Björn Soenens lezen:



