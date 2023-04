VRT-CEO Frederik Delaplace nuanceert 'spreekverbod' voor medewerkers, vakbonden niet langer van plan om actie te ondernemen

UpdateFrederik Delaplace, CEO van VRT, heeft gereageerd op het zogezegde ‘spreekverbod’ dat hij alle medewerkers van de openbare omroep opgelegd heeft. Volgens Delaplace is er geen sprake van een zogenaamde zwijgplicht. Dat laat de VRT nu zelf weten in een persbericht. “Iedereen moet binnen VRT zijn of haar mening kunnen uiten en dat zonder angst kunnen doen.”

Uit de persmededeling van de openbare omroep blijkt dat VRT-CEO Frederik Delaplace zonet een e-mail gestuurd heeft naar alle medewerkers van de publieke omroep. In deze brief maakt Delaplace duidelijk dat er absoluut geen spreekverbod of zwijgplicht van kracht is. “Heel wat medewerkers reageerden verbaasd en geschrokken en er vielen termen als spreekverbod en zwijgplicht. Laat me heel duidelijk zijn: daar is geen sprake van.” Als gevolg zijn de drie vakbonden bij de VRT (ACV, ACOD en VSOA) voorlopig niet van plan om nog acties te ondernemen.

“De actieaanzegging, die de bonden dinsdag indienden, was een manier om ons ongenoegen formeel te uiten”, aldus Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond ACV-VRT. In een nieuwsbrief op Facebook laten de drie vakbonden weten dat ze de CEO donderdag om een rechtzetting hebben gevraagd van de beruchte mail met de titel “Geen commentaar”. De vakbonden hebben Frederik Delaplace volgens de nieuwsbrief tijdens het overleg ook gevraagd naar een concreet plan van aanpak om het vertrouwen van het personeel in de directie te herstellen. Dat wordt verwacht tegen het volgende basisoverlegcomité van 4 mei.

Met ontslag gedreigd

De e-mail die Frederik Delaplace naar zijn medewerkers gestuurd heeft, komt er enkele dagen nadat bekend raakte dat de VRT-baas zijn personeel een zogezegd spreekverbod had opgelegd. Volgens bronnen had Delaplace een e-mail met een niet mis te verstane boodschap uitgestuurd. In een meeting met de VRT-top sprak de CEO volgens sommigen nog forsere taal. Volgens insiders werd er daar zelfs met ontslag gedreigd. “Het moet afgelopen zijn met nieuws naar buiten te laten lekken. Ik zal opsporen wie er lekt en wie we vinden vliegt eruit.”

Quote Wij vinden niet dat alle communica­tie vanuit de VRT naar buiten door het uitgekien­de plan van de dienst communica­tie moet passeren. ACOD-vakbondsman Descheemaecker

De VRT-vakbonden waren alvast al niet te spreken over de démarche van Frederik Delaplace. “De collega’s op de werkvloer ervaren dit als het invoeren van zwijgplicht, van een spreekverbod”, klonk het begin deze week bij ACOD-vakbondsman Descheemaecker. “Sinds de ontslagen van vorig jaar en de privatisering van ‘Thuis’ heerst er al een angstcultuur op de VRT. Wij vinden niet dat alle communicatie vanuit de VRT naar buiten door het uitgekiende plan van de dienst communicatie moet passeren.” Als tegenreactie dienden de vakbonden bovendien een actieaanzegging in. “Wij zullen alle spontane acties van VRT-medewerkers ondersteunen.”

Daarnaast heeft ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle de VRT-CEO op de vingers getikt over de manier waarop hij het personeel heeft herinnerd aan een aantal communicatieregels. Dalle bestempelde “de manier van communiceren, de timing en de formulering als ontzettend onverstandig en niet voor herhaling vatbaar”.

Duidelijke afspraken

Inmiddels liet ook Delaplace zelf van zich horen. In een open brief, die verspreid werd door de communicatie-afdeling, laat de CEO weten dat er geen spreekverbod van kracht is. Naar eigen zeggen was het gewoon zijn bedoeling om iedereen te wijzen op de geldende afspraken omtrent externe communicatie “Ik wil dat voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn en dat zijn ze vandaag naar mijn gevoel niet”, klinkt het in de e-mail.

Iets wat volgens Delaplace echter wel noodzakelijk is, want anders wordt “al het goeds over VRT keer op keer teniet gedaan door akkefietjes en perslekken”. Hij vervolgt: “Veel collega’s storen zich daar mateloos aan. Zij contacteren mij, directieleden of andere leidinggevenden omdat ze niet snappen dat we niet optreden wanneer het imago van de publieke omroep nodeloos besmeurd wordt. De integriteitscode laat schade berokkenen aan VRT niet toe. We hoeven die code dus ook niet te wijzigen; wel gaan we toezien op de toepassing ervan.”

Verder geeft Delaplace aan dat hij wil werken aan een werkklimaat waarin “problemen, ergernissen en kritiek eerst intern aangepakt worden”. Om zijn argument te staven, geeft de VRT-CEO aan dat er begin dit jaar sessies georganiseerd werden waarin medewerkers de kans gekregen hebben om met hem in gesprek te gaan. “In de meeste directies zijn er daarnaast nog heel wat dialoogmomenten. En de mensen van welzijn zijn er ook om in alle vertrouwen zaken aan te kaarten”, klinkt het verder nog. Delaplace benadrukt daarnaast ook dat ze van plan zijn om ook echt aan de slag te gaan met de uitkomst van deze gesprekken. “We blijven inzetten op een open debatcultuur. Wie dan toch nog bot vangt, kan ook altijd bij een vertrouwenspersoon terecht.”

Om af te sluiten geeft de CEO toe dat een open werkklimaat vertrouwen vergt. Iets wat voorlopig nog broos lijkt. “Ondanks de vele goede dingen die afgelopen jaar zijn gebeurd, hebben delen van het Transformatieplan diepe sporen nagelaten. We zullen daarom, onder meer in overleg met de vakorganisaties en in directe contacten met alle medewerkers, werken aan meer verbinding en aan het versterken van het vertrouwen.”

