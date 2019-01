Vrouwen moeten het doen op VIER: zo ziet het tv-jaar eruit bij de uitdager van VTM en één MC

17 januari 2019

00u00 0 Showbizz De vrouwen moeten het gaan doen voor VIER dit jaar. Zowel Frances Lefebure als Evi Hanssen krijgt een gloednieuw programma. Voorts keren zowat alle sterkhouders terug en is er plaats voor Gert én Viktor Verhulst.

De underdog die wil kietelen en prikkelen en af en toe wat stouter mag zijn: dat is wat VIER vorig jaar deed. En ook in 2019 wordt volgens hetzelfde recept voortgewerkt, met een resem programma's die al lang hun publiek hebben gevonden - zoals 'De Slimste Mens Ter Wereld' (het zéventiende seizoen), 'Topdokters' (zesde seizoen) of 'De Rechtbank' (negende seizoen). Toevallig of niet: allemaal programma's van huisleverancier en voormalig eigenaar Woestijnvis. Ook relatieve nieuwkomers die hun sporen verdiend hebben, zoals 'Huizenjagers', 'Hotel Römantiek' en 'Gert Late Night' keren terug.

Een nieuwe Boer Charel?

Maar er is gelukkig ook ruimte voor échte nieuwigheden. Volgende maand start 'Don't Worry Be Happy', de tegenpool van 'The Sky Is The Limit' - maar wel van dezelfde maker, Peter Boeckx. Geen blingbling deze keer, wel acht portretten van Vlamingen die amper materiële welstand hebben, maar die toch gelukkig zijn. Van de jonge sportieve hondentrainer en -oppasser over een soort Vlaamse Familie Flodder tot de hedendaagse versie van Boer Charel.

