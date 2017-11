Vrouwen getuigen over sms'en De Pauw: "Ik deed mijn gsm open: 'Ik wil je neuken'" Bruno Struys

22u46 0 BELGA Showbizz Nadat verschillende vrouwen bij de vertrouwenspersoon van VRT hun verhaal deden over grensoverschrijdend gedrag door Bart De Pauw, heeft de openbare omroep de samenwerking met de televisiemaker stopgezet. Ook bij de redactie van De Morgen waren getuigenissen binnengelopen.

Nadat Hilde Van Mieghem op Canvas sprak over seksuele intimidatie in de filmsector kwam De Morgen op de hoogte van verschillende getuigenissen over Bart De Pauw. Geen van de slachtoffers durfde hem bij naam te noemen, ook niet anoniem. Sommigen omdat het te lang geleden is en ze de passage achter zich willen laten. Anderen omdat ze geïntimideerd zijn. "Ik ken den Bart, die gaat dan zeggen: 'Geef haar nooit nog een rol.'" Ook nu nog durven ze niet openlijk te getuigen.

Uit de eerste getuigenissen die bij De Morgen binnenliepen, lijkt het geval De Pauw in de verste verte niet op de verkrachtingen en aanrandingen waarover de slachtoffers van Hollywoodbons Harvey Weinstein het hebben. Ook dat is een reden waarom slachtoffers niet willen getuigen. Ze willen hem niet aan dezelfde schandpaal nagelen. Ze willen geen "heksenjacht".

Sommigen relativeren in de nasleep van de Weinstein-affaire ook wat er met hen is gebeurd. "Het woord slachtoffer is te groot voor wat het was", zegt een actrice. "Als mijn naam gelinkt wordt met de zaak, zal elke nuance wegvallen."

Elke jonge actrice heeft met hem te maken gehad, of alvast met zijn sms'en Een actrice

Seksuele intimidatie

In elk verhaal gaat het om stalking via tekstberichten en telkens gaat het om actrices aan het begin van hun carrière of jonge medewerkers van producties. Het is moeilijk om te achterhalen over hoeveel vrouwen het gaat. "Elke jonge actrice heeft met hem te maken gehad, of alvast met zijn sms'en", zegt een actrice.

"Als ik mijn verhaal tegen iemand vertelde, zei die: 'Hadden ze je niet gewaarschuwd?'", zegt een productiemedewerker. "Of: 'Viel het wat mee met den Bart?'"

Evengoed zijn er naaste vrouwelijke medewerkers of actrices die nooit iets gemerkt hebben. "In de vier jaar bij Koeken Troef! heb ik niks gemerkt", zei een oud-medewerker. "Er zijn roddels, maar meer is dat volgens mij niet. Er was een toffe sfeer op de werkvloer, met veel grapjes. Ik heb er graag gewerkt."

Toch zijn er zes concrete getuigenissen bekend, waarbij het de ene keer verder ging dan de andere. "Ik was nog maar 25 jaar", zegt een actrice. "Op het moment zelf was het erg onduidelijk. Pas achteraf zag ik dat er een grens overschreden was."

Machtspositie

Bij twee andere vrouwen met wie de krant sprak, was het wel duidelijk grensoverschrijdend. Het gaat om gedrag waar De Pauw tien jaar geleden al voor op de vingers is getikt door een overste. Toen was er de uitzonderlijke situatie waarin een medewerker haar verhaal ging doen bij het productiehuis. De Pauw had haar niet enkel aanhoudend lastiggevallen met berichten, maar dook ook op voor haar deur. De vrouw is gedegouteerd uit de entertainmentsector gestapt.

In dezelfde productie zou ook een andere vrouw seksueel getinte berichten hebben ontvangen.

Maar ook in de jaren erna, tot zelfs vrij recent, zou De Pauw zijn doorgegaan. De machtige positie van De Pauw als gevierd scenarist, regisseur en televisiemaker komt voor in alle verhalen.

"Na twee weken op de set kreeg ik een bericht dat ik goed bezig was en uiteraard doet zoiets plezier als beginnende actrice. Je hebt het gevoel dat je werk en al je voorbereidingen geapprecieerd worden."

Al gauw bleef het niet bij professionele complimenten, maar ging het om gedichtjes, liedjes, of complimenten hoe sexy de actrice wel niet was in die kortgerokte outfit.

Een meisje dat stage deed, kreeg compliment over haar cleavage. Ik sprak hem daarover aan en hij werd razend. 'Allez, als een goedbedoeld sms'je al niet mag.' Getuige

Het ging om berichten die De Pauw ook in het midden van de nacht stuurde. De actrice vroeg hem om daarmee te stoppen, wat ook gebeurde. Maar uiteindelijk begon hij opnieuw. "Ik deed mijn gsm open en die stond vol berichten. 'Je zag er weer zo smoking hot uit', bijvoorbeeld. Of: 'Ik wil u neuken.'"

Het ging niet enkel om actrices, maar even goed om productiemedewerkers, zowel bij Woestijnvis, als later bij zijn eigen productiehuis Koeken Troef. "Een meisje dat stage deed, kreeg compliment over haar cleavage", zegt een medewerker. "Ik sprak hem daarover aan en hij werd razend. 'Allez, als een goedbedoeld sms'je al niet mag.'"

'Goed gebracht'

De video die Bart De Pauw verspreid heeft nadat de VRT de samenwerking stopzette, valt slecht in de smaak bij de vrouwen die gestalkt zijn door hem. "Goed gebracht", zegt een van hen cynisch. "Hij trekt de kaart van de ontkenning, terwijl wij bewijzen hebben van het tegendeel." Ook de slachtoffers, die De Pauw zelf nooit aan de schandpaal wilden nagelen, zien nu dat het omgekeerde gebeurt en dat heel veel medewerkers en fans het voor hem opnemen.

Elien Melis, medewerker bij De Pauws productiehuis Koeken Troef!, heeft op Facebook in naam van ‘de vrouwen van Koeken Troef!’ haar steun geuit aan haar “baas en goede vriend”. “Het is voor ons heel pijnlijk om te kijken hoe hij aan de schandpaal wordt genageld.” Ze ondertekenen hun open brief met #iksteunbart. Op Facebook is er inmiddels ook een ‘Steungroep Bart De Pauw’ opgericht, die in een uur tijd zo’n 300 likes verzamelde.

Op sociale media wordt emotioneel en verdeeld gereageerd op de beschuldingen aan De Pauws adres. Op Twitter en Facebook spreken velen van een ‘heksenjacht’ en spreken hun steun uit voor de televisiemaker, terwijl anderen het hebben over ‘moedige getuigenissen’ van de slachtoffers.