Vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen reageren: “Verbaasd dat hij er opnieuw voor kiest om zijn pleidooi via de media te voeren”

ShowbizzDe vrouwen die zich burgerlijke partij stelden in de zaak tegen Bart De Pauw (52) zijn verontrust dat de televisiemaker de aandacht van de media blijft zoeken. Dat zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in een mededeling.

Al drie jaar wachten de slachtoffers al op een uitspraak in het proces tegen Bart De Pauw wegens digitale overlast en stalking, klinkt het in een mededeling van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. In stilte, om de sereniteit van de gerechtelijke procedure te bewaren, klinkt het. Dat De Pauw er daarentegen voor kiest om de aandacht van de media wel op te zoeken, noopte de vrouwen om voor het eerst gezamenlijk te reageren.

“De nieuwste episode in de voortdurende mediacampagne van Bart De Pauw verontrust ons als slachtoffers ten zeerste”, klinkt het bij monde van Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. “Opnieuw lijkt immers aangestuurd te worden op een ‘trial by media’. We stellen met stijgende verbazing vast dat hij er nogmaals voor kiest om zijn pleidooi via de media te voeren in plaats van in alle sereniteit in de rechtbank. Omdat hij daarbij de feiten tracht te minimaliseren tot ‘spelen’ en ‘enkele sms’jes’, ons ‘twijfelachtige getuigen’ noemt en er ook andere flagrante onwaarheden worden geponeerd, voelen wij ons genoodzaakt hier nu kort op te reageren.”

Volledig scherm Liesbet Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. © Printscreen video VTM Nieuws

Eerlijk proces

“Wij willen dat de aanvallen in de media stoppen”, klinkt het verder. “Wij roepen op tot een eerlijk proces. Verder wachten wij met vertrouwen het verdere verloop van het proces af en zullen wij dus bewust niet communiceren. Wij willen nog steeds enkel wat we drie jaar geleden al wilden: dat Bart De Pauw erkent dat hij in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen – voor onszelf en voor alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag – dat deze zaak op een serene en respectvolle manier tot een correct einde kan worden gebracht.”

Een tiental vrouwen stelden zich burgerlijke partij in de rechtszaak voor digitale overlast en stalking tegen Bart De Pauw. Ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen deed dat. “Het Instituut stelde zich burgerlijke partij in deze zaak omdat stalking een belangrijk thema is dat onderbelicht blijft in onze samenleving. Daarenboven bieden we communicatieve ondersteuning en afscherming van de publieke aandacht, omdat deze zaak enkele bekende namen betreft”, besluit Stevens.

