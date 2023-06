Vrouw van Stromae over gezondheidsproblemen van zanger: "Voor jezelf zorgen is de sleutel tot succes”

TV Samantha Jones is terug: Kim Cattrall maakt dan toch deel uit van het tweede seizoen van ‘And Just Like That…’

Fans van ‘Sex and the City’ hadden alle hoop om Samantha Jones ooit nog terug te zien al lang opgegeven, maar Kim Cattrall (66) maakt nu toch haar opwachting in ‘And Just Like That...’. Dat nieuws werd inmiddels ook bevestigd door MAX, de Amerikaanse streamingdienst waar de serie op te zien is.