Vrouw van Sergio Herman poseert trots met tijgerwelp, maar dat komt haar duur te staan TDS

11 april 2019

15u00

Bron: Instagram 0 Showbizz Weinig likes, maar wél veel afkeurende reacties. Die staan te lezen onder een foto van Ellemieke Vermolen (42), de vrouw van Sergio Herman. Zij verblijft momenteel in Miami, waar ze op de foto ging met een tijgerwelp genaamd Airah. Vooral het feit dat het kleine dier aan de leiband hangt en gestreeld kan worden, schiet bij veel volgers in het verkeerde keelgat.

De kleine tijger mag dan nog zo schattig zijn, de foto van Ellemieke waarop ze trots poseert met het jonge dier is dat alles behalve, zo vinden haar volgers. “Deze keer zeker geen like, laat hem vrij”, schrijft iemand boos onder de foto. En ook: “Deze foto verdient enige uitleg. Ik vind dit niet leuk. Er wordt ook zo vaak voor gewaarschuwd. Hou het niet in stand om met jonge dieren, of zelfs volwassen dieren, op de foto te gaan.”

Dierenvriend

De tientallen negatieve commentaren zijn ook Ellemieke zelf niet ontgaan. Zij schiet in de verdediging en laat weten dat de foto met de tijger werd genomen bij de Zoological Wildlife Foundation, een Amerikaanse hulporganisatie die het leven in het wild probeert te beschermen. “Begrijp ik volledig, check Instagram, dan wordt veel duidelijk. Ik ben een dierenvriend”, stelt zij. Volgens Ellemieke wordt het dier er dan ook prima verzorgd.

Die uitleg lijken haar volgers echter maar matig te kunnen appreciëren. “Ik begrijp dit niet! Welke stichting laat nu in godsnaam zijn tijgers aanlijnen en aaien”, vraagt iemand zich af. Een andere volger treedt bij: “Weet je, misschien wordt er goed gezorgd voor dit mooie beest, dat weten we niet. Maar door dit soort foto’s op Instagram te zetten, draag je iets uit, in dit geval dus dat het goed en leuk is om met een wild, vastgebonden dier op de foto te gaan. Dat is gewoon niet slim en zeker niet oké.”