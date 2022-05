Vrouw van Sam Bettens over zijn transitie: “Ik weet nog niet of ik er helemaal oké mee ben”

Stef koos destijds voor een vrouw, maar kreeg een man in de plaats. Niet per se iets waar een lesbische vrouw naar op zoek is. “Ik weet nog altijd niet zeker of ik er helemaal oké mee ben”, zegt ze eerlijk. “Het is wat het is en het gaat goed tussen ons, maar ik voel me nog steeds lesbisch. Het klinkt misschien heel erg, maar ik denk dat, als ik hem niet vóór de transitie had gekend en we niet zo’n innige band hadden gehad, dat ik op hem gevallen zou zijn. Hij zou een gewone gast geweest zijn, en ik zocht een kick-ass lesbian.”