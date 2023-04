Vrouw van Rob de Nijs: “Heb een paar woorden met hem kunnen wisselen”

TV Familie krijgt ballon met jeukpoeder (en geld) boven het bed in ‘Wie Zoekt Die Wint’

In ‘Wie Zoekt Die Wint’ waagt zaterdagavond een nieuw, prettig gestoord gezin zijn kans om in een half uur tijd 100.000 euro rijker te worden. Presentator Jens Dendoncker (32) klopt aan bij de familie Samyn uit Bissegem en verstopt er maar liefst 1.000 geldbriefjes van 100 euro. Verstopper Henk Rijckaert (48) heeft alvast enkele ‘speciallekes’ in petto. “Ik wil iets doen met jeukpoeder in de slaapkamer van de ouders”, klinkt het onheilspellend. “In deze ballon zit geld en jeukpoeder. Straks gaan we die opblazen en dan moeten ze hem kapot prikken boven hun bed.” De reactie van Jens spreekt boekdelen...