Vrouw van Mark Uytterhoeven herstelt van herseninfarct: “Veroorzaakt door te veel stress”

Het was de dochter van Ann die de vrouw vorig jaar in september in een verwarde toestand terugvond in de badkamer. “Ik had een black-out, die een paar uur geduurd heeft. Mijn dochter heeft me meteen naar de spoed gebracht. Daar bleek dat ik een heel licht herseninfarct had gekregen, veroorzaakt door te veel stress. Het was ook een periode van te lange werkuren en te veel werkdruk. Die dagen in de kliniek, waarbij je beseft dat je niets meer kunt, waren heel zwaar.”