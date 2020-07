Vrouw van Herbert Flack overleden na val in Spanje MVO

05 juli 2020

09u58

Bron: Belga 134 Showbizz Fabienne Arras (66), de echtgenote van acteur Herbert Flack (71), is onverwacht overleden. Ze kwam donderdag om het leven door een ongelukkige val tijdens een vakantie in Spanje, zo laat de entourage van de acteur zondag weten.

“Fabienne was er niet alleen voor mij, maar voor iedereen die haar nodig had”, reageert Herbert Flack, die naar eigen zeggen zijn vrouw, liefde, soulmate, vriendin en compagnon de route is verloren. “Theater was ook haar leven. Iedereen die van ver of dichtbij iets te maken had met KNS Antwerpen - later het Toneelhuis - wist hoe gedreven en genereus Fabienne was. Een fantastische vrouw die op haar integere manier de wereld een heel stuk schoner maakte.”

De acteur vraagt het nodige respect om het verlies in stilte en sereniteit te kunnen verwerken.

Lange relatie

De twee waren aanvankelijk 26 jaar minnaars, want Flack was immers nog getrouwd met de oudere en zieke Mimi. “Herbert was een geweldige minnaar, maar hij hield alsnog van mij alsof ik zijn eerste lief was”, zo zei Fabienne in 2014, het jaar waarin ze uiteindelijk toch getrouwd zijn. Ook Fabienne was getrouwd toen ze als persmedewerkster van de KNS verliefd werd op steracteur Herbert Flack. “Ik heb een jaar lang twee mannen graag gezien, maar ik wist dat ik moest kiezen. Daarom zijn mijn echtgenoot en ik vrij snel uit elkaar gegaan.”

In januari 2014 overleed Mimi. “Herbert is al die tijd voor haar blijven zorgen”, knikte Fabienne. “Hun relatie was eerder platonisch. Wat Herbert en ik hadden, was heel fysiek en passioneel. Maar hij had zo veel verdriet toen ze ziek werd. Hij zocht steun bij mij. Als dat nooit gebeurd was, had het tussen ons misschien ook wel bij een avontuurtje gebleven, gek he?”

Na 26 jaar wachten kwam Fabienne in september 2014 bij Herbert inwonen. “Ik stapte binnen met twee ingekaderde foto’s van ons, en daarvoor heeft hij metéén plaatsgemaakt in zijn huis.”