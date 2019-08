Vrouw van Gunther Levi stelt schilderijen tentoon: "Wie weet gaat Jean-Claude Van Damme met één van mijn werken naar huis" Jolien Boeckx

08 augustus 2019

00u00 0 Showbizz De kans dat Jean-Claude Van Damme binnenkort met een schilderij van Gunther Levi's vrouw in zijn living pronkt, is reëel. Charlotte Nollet (36) stelt haar kunstwerken samen met de zoon van de wereldberoemde acteur tentoon in Knokke. "Het zou geweldig zijn mocht hij iets mooi vinden, maar evengoed vindt hij het lelijk. Zo gaat dat met kunst", lacht ze.

Zanger-acteur Gunther Levi (43) is niet de enige creatieveling in huis. Zijn vrouw Charlotte schildert al sinds haar 15de. "Ik heb nog kunsthumaniora gevolgd, tot mijn 18. Nadien ben ik altijd blijven schilderen. Meestal als het helemaal stil is in huis en Gunther en de kindjes slapen. Mijn telefoon gaat uit, en dan is het pure focus op mijn creaties", vertelt ze. "Maar het blijft een hobby, want overdag werk ik in mijn modezaak." Charlotte exposeerde haar abstracte werken de voorbije jaren al in Kuurne, Ingelmunster en Brugge, maar nu heeft ze een grote vis binnengehaald: de galerij L'Art Maniac van Sigurd Tanghe op de Zeedijk in Knokke. Met een voorzetje van haar Romeo Gunther Levi, die weer eens herkend werd toen het koppel aan de etalage naar een kunstwerk van de schilder aan het kijken was. "We raakten aan de praat met Sigurd en zijn vrouw, en voor ik het besefte, had ik een uitnodiging op zak om vijf kunstwerken tentoon te stellen. Een galerij van dit kaliber stond al jaren op mijn bucketlist."

Amai, dáártussen

En dan wist Charlotte nog niet dat er ook werken hangen van de bekende fotograaf Henk Van Cauwenbergh en van Nicholas Van Varenberg (23), de jongste zoon van de wereldbekende acteur die al zo'n tien jaar schildert. "'Amai, moet ik dáártussen exposeren?!', dacht ik. Wat een verrassing. Ik heb nooit gedacht dat ik zo'n kans zou krijgen. En dan zo snel nog. Een ongelooflijke eer vind ik het", zegt Charlotte.

Volgende week komt de 'Muscles from Brussels' himself naar de galerij en kan hij haar schilderijen keuren. "De kunstwerken van zijn zoon moeten nog overgevlogen worden vanuit Amerika en zouden tussen 15 en 20 augustus in Knokke toekomen. Dan zijn we van plan om iets te organiseren in de galerij samen én zal Jean-Claude als fiere papa ook komen kijken", vertelt ze. Of Charlotte de wereldster een schilderijtje zal aanprijzen? "Het zou heel leuk zijn mocht hij iets mooi vinden, natuurlijk", lacht ze. "Maar uiteindelijk maakt het niet uit wie mijn werk mooi vindt en het wil kopen, vind ik. Kunst is heel persoonlijk. Mijn werken zijn abstract, van iets met heel felle kleuren tot iets figuratief. Wat de ene mooi vindt, kan de andere lelijk vinden."

Tot in China

Al kan Charlotte wel zeggen dat haar kunst onze landsgrenzen al is overgestoken. "Eén van mijn schilderijen hangt in China. Tijdens mijn expositie in Brugge vond een Chinese toerist één van mijn werken zo mooi dat hij het meteen kocht. En onlangs heb ik er nog eentje verkocht hier in Knokke. Nee, niet aan Jean-Claude Van Damme. (lacht)"

Tot eind september vind je op de Zeedijk van Knokke in de L'Art Maniac-galerij de kunstwerken van Charlotte Nollet. De toegang is gratis en alle kunstwerken zijn er te koop. Ook in de Never Give Up-galerij, eveneens op de Zeedijk, hangen schilderijen van haar.