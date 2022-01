Vrouw van Frans Bauer voelt zich goed na herseninfarct, behandelingen slaan aan

TV Kitty wilde in ‘Big Brother’ blijven ondanks overlijden van vader, maar wordt naar huis gestemd: “Stom geweest”

‘Big Brother’-bewoonster Kitty heeft vrijdag het zware nieuws te horen gekregen dat haar vader is gestorven. In de aflevering van zaterdagavond was dat moment te zien. Kitty koos ervoor om het huis niet te verlaten, omdat ze op voorhand al afspraken had gemaakt met haar familie en kinderen over de situatie. Uiteindelijk werd de keuze haar uit handen genomen: ze werd naar huis gestemd door de kijker.

16 januari