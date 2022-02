Vrouw van ‘First Dates’-barman Bram opnieuw in verwachting

Het nieuws komt er zo’n acht maanden nadat het koppel hun ongeboren tweeling verloor. Vorig jaar werd Lien drie maanden voor de bevalling opgenomen in het ziekenhuis. August en Camille, de namen van de tweeling, hebben het uiteindelijk helaas niet gered. “Samen met alle artsen hebben we gestreden om jullie zo lang mogelijk in mama haar buikje te houden, om jullie zo sterk mogelijk te maken. Dit hebben we op een ongelooflijke manier drie weken volgehouden”, schreef Bram destijds op Instagram. Jammer genoeg bleek dit uiteindelijk niet voldoende te zijn. “Maar nog steeds waren jullie te klein, nochtans zo perfect en zo volmaakt. Zondag 2 mei hebben we het ziekenhuis niet als gezinnetje mogen verlaten, maar met jullie in ons hart. Voor altijd”,

Een maand later vertelde de ‘First Dates’-barman iets meer over deze vreselijke gebeurtenis in een interview met Story. “We hebben het nog steeds heel moeilijk om daarover te praten. Lien en ik zitten nog volop in ons verwerkings- en rouwproces. Door veel met elkaar te babbelen proberen we het een plek te geven, maar dat is verdomd moeilijk. Het verlies van onze tweeling is een litteken dat we voor de rest van ons leven zullen meedragen.”