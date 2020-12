Vrouw van Dieter Coppens getroffen door baarmoederhalskanker: “Het zijn moeilijke tijden geweest”

ShowbizzDieter Coppens (42) en zijn vrouw Rut (43) hebben een zware klap te verwerken. Op de radio liet de ‘Down the Road’-presentator weten dat zijn vrouw getroffen werd door baarmoederhalskanker, waarna ze meteen onder het mes moest voor een ingreep. Inmiddels is Rut weer thuis en kan ze zich volledig focussen op haar herstel. “Het zijn moeilijke tijden bij ons thuis geweest”, vertelde Dieter er zelf over bij ‘Touché’ op Radio 1.

“Ik ben mijn vrouw vrijdag van het ziekenhuis gaan halen. Het zijn moeilijke tijden bij ons thuis geweest”, liet Dieter Coppens weten in de radiostudio. “Tijdens de herfstvakantie hebben we te horen gekregen dat mijn vrouw baarmoederhalskanker had. Ze zijn er wel heel snel bij geweest. Ze is ook heel snel geopereerd, vorige week is dat al gebeurd. Ze heeft een weekje in het ziekenhuis gelegen en nu is ze gelukkig weer thuis.”

Het koppel kreeg de diagnose te horen na een uitstrijkje. “Mijn vrouw doet dat om de drie jaar en de gynaecoloog zegt dan ‘als je niets hoort, is het oké’. Maar nu kreeg zij na een week de vraag om toch eens langs te komen”, aldus Dieter nog. Het kwam aan als een donderslag bij heldere hemel, al blijft Rut strijdvaardig. “Mijn vrouw is wel een redelijke nuchtere”, zegt Dieter daar nu over. “We maken ons niet nodeloos zorgen, maar onderhuids ben je daar toch mee bezig. Ik moet zeggen dat ik toch wel anders gedroomd heb. Op de scans, die vrij snel gebeurd zijn, zouden er geen uitzaaiingen te zien zijn, maar we wachten nog op de uitslagen van de onderzoeken. Die komen woensdag 9 december binnen. We hopen dat er niets aan de hand is, pas dan zijn we écht gerust.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dieter Coppens, zijn vrouw Rut en hun kinderen Suzy, Lou en Francis. © Instagram

‘Mama, ga jij dood?’

Ook binnen het gezin moest ‘het slechte nieuws’ verwerkt worden. “De eerste vraag van de kinderen was ‘Mama, ga jij dan dood?’ of ‘Mama, ga jij nu je haar verliezen?’", aldus Dieter. “Mijn schoonmoeder heeft ook kanker gehad, mijn moeder, mijn vader ook. Ik moet zeggen dat kanker echt overal is. De kinderen zijn daar redelijk goed mee omgegaan. Die week dat ik alleen thuis was met de kinderen, hebben zij geholpen in het huishouden. Ik was trots op mijn kinderen.”

Dieter en zijn vrouw hebben de dag waarop de operatie plaatsvond nagelbijtend doorgebracht. “Ik ben haar om half acht ‘s morgens gaan afzetten, normaal zou zij als eerste geopereerd worden”, zegt Dieter. “Toch was het pas om half negen ‘s avonds dat ik een verpleegkundige aan de lijn kreeg, die mij vertelde dat ze terug op haar kamer was en dat alles goed verlopen was. Dat was toch een lange dag, moet ik zeggen.”

Vanwege de coronamaatregelen mocht Dieter zijn vrouw niet bezoeken. “Er mocht niemand bij haar, allemaal heel begrijpelijk natuurlijk”, klinkt het nog. “Ik denk dat dat ook voor haar oké was. Ze voelde zich zo slecht, ze was echt niet goed van de operatie en de verdoving. Gelukkig lag ze met twee op een kamer, ook iemand die dezelfde operatie had ondergaan.”

