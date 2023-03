Vrouw van dementerende Bruce Willis deelt emotionele video: “Herinneringen levend houden”

Showbits Showbits spreekt exclusief met wereldster Jennifer Aniston (‘Friends’): “Er zal altijd een beetje Rachel in me zitten”

Ze houdt van België, meer specifiek van onze architectuur. Dat vertelt Jennifer Aniston (Rachel uit ‘Friends’) in een exclusief gesprek met Showbits samen met haar co-ster Adam Sandler (‘50 First Dates’). Aanleiding is haar nieuwe film ‘Murder Mystery 2’, vanaf 31 maart te bekijken op Netflix. Vier jaar na het oplossen van hun eerste moordmysterie is het duo terug en zijn ze hun eigen privé-detectivebureau gestart. Het nieuwe avontuur brengt hen in Parijs. De twee zijn terug in Parijs voor de promotie van de film. Jarne kan hen exclusief voor ons land spreken via een videoverbinding. Al hebben ze het heel lastig met het uitspreken van z’n naam. Bekijk het hele gesprek in deze Showbits.