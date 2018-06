Vrouw Sergio Herman na overlijden zoontje: "Ik weet dat hij voor altijd bij me is" Suzanne Borgdorff

22 juni 2018

07u02

Bron: AD 0 Showbizz Ellemieke Vermolen (41) heeft aan haar fans uitgelegd hoe ze het leven weer oppakt nadat ze haar zoontje Josha verloor, die vorig jaar vlak voor de geboorte overleed. De vrouw van kok Sergio Herman (48) kent ups en downs, maar put kracht uit haar gezin. "Daar leef ik voor, zij zijn de reden dat ik zo gelukkig en dankbaar ben."

Ellemieke en Sergio maakten begin maart vorig jaar bekend dat ze intens verdrietig waren om het verlies van Josha. Het koppel trouwde in 2008 en kregen naast Josha nog twee zoons, Noah (8) en Zenna (6). Uit een eerdere relatie kreeg Sergio zoon Boy en dochter Moon.

The party

Omdat Ellemieke dikwijls de vraag krijgt hoe ze gelukkig kan zijn ondanks de traumatische gebeurtenis, geeft ze voor eens en altijd uitleg via haar populaire instagramaccount. Zo gelooft ze dat dingen gebeuren met een reden, 'al is dat soms niet te begrijpen'. "Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik weet dat mijn zoontje voor altijd bij me is. Mijn kracht is mijn gezin daar leef ik voor, zij zijn de reden dat ik zo gelukkig en dankbaar kan zijn."

Ook wenst ze moeders die ook hun kindje moeten missen liefde en kracht toe. "Life may not be the party we hoped for but while we’re here we should dance."

Sergio Herman liet eerder weten dat het verdriet om Josha nooit verdwijnt. Op de vraag of hij opnieuw vader zou willen worden, antwoordde hij: "Zeg nooit nooit. Ellemieke wilde graag. Ik wilde haar graag iets geven, uit respect voor wat ze voor mij heeft gedaan."