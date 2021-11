Vrouw Paul Rudd is het niet eens met zijn verkiezing tot 'Sexiest Man Alive’: “Zij zou Keanu Reeves kiezen”

De acteur kreeg vorige week de titel ‘Sexiest Man Alive’ van het jaar 2021, maar vertelde in People dat zijn vrouw iemand anders zou kiezen. “Ze zou ongetwijfeld Keanu Reeves kiezen. Zelfs ik zou op hem stemmen.” De acteur vertelde dan ook dat zijn vrouw stomverbaasd was toen ze voor het eerst hoorde dat hij de titel kreeg. “Ze lachte een beetje, maar daarna gaf ze People toch gelijk. Ik weet niet of ze het meende, maar ja, wat kon ze anders zeggen?”

De Canadese acteur Keanu Reeves (57), die volgens Julie Yaeger de titel had moeten winnen, is onder meer bekend van de filmserie ‘The Matrix’. Reeves en Rudd werkten in 2016 samen aan de kortfilm ‘Anyone Can Quantum’. Officieel won Keanu nooit de titel van ‘Sexiest Man Alive’, want het magazine People reikte de prijs in 1994 niet uit. Daarom verklapte Editorial Director Jess Cagle in 2015 wie er toen eigenlijk had moeten winnen: Keanu Reeves. Zo mag hij de titel onofficieel toch nog op z’n naam schrijven.