Vrouw Ne-Yo beschuldigt hem van overspel: “Acht jaar aan leugens én bedrog”

Muziek Na Tomorrow­land en Werchter maakt Goldband nu ook Zomerhit-podium onveilig: “Wij zijn onszelf al een eeuwigheid zat”

Ze kwamen, zagen en pakten - geheel volgens verwachting - het publiek van Zomerhit in. Als er een buitenlandse groep is die momenteel Vlaanderen verovert, zijn het de Hagenezen van Goldband wel, die vanavond te zien zijn in ‘Zomerhit' op Eén. In dit gesprek vertelt de groep over hun vakantieplannen, hun ervaring op Tomorrowland en zijn ze zoals gewoonlijk heerlijk chaotisch. “Zit jij mij nou af te zeiken omdat ik make-up draag? Die zit er al drie dagen op.”

30 juli