Vrouw Kevin De Bruyne dolblij met huwelijksverjaardag: “Hij is een man van weinig woorden, maar dit is het mooiste cadeau ooit” Redactie

25 juni 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Kevin De Bruyne (27) is deze week twee jaar getrouwd met Michèle Lacroix (23). En dat mag wat kosten. De Rode Duivel bestelde bij de Vlaamse kunstenares Isabelle Scheltjens een portret van z’n grote liefde. “Ik kan niet wachten om het werk in ons nieuwe huis te zien hangen”, zegt Michèle.

Michèle is al lange tijd verliefd op de werken van Isabelle Scheltjens, en dat was ook haar man Kevin niet ontgaan. “Kevin is een man van weinig woorden, maar dit is het mooiste cadeau dat hij mij kon geven”, zegt Michèle verrukt. “‘Isabelles portretten in glasmozaïek zijn echt adembenemend. Kevin en ik waren op zoek naar een kunstwerk om in ons nieuwe huis in België te hangen, en plots zei hij dat ik bij Isabelle iets mocht laten maken. Dat ze instemde om mij in een persoonlijke en unieke creatie te vereeuwigen, is echt een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten tot het werk klaar is en onthuld kan worden.”

Stapelverliefd

De Grobbendonkse kunstenares – die ook de koning van Marokko en de Britse topchef Gordon Ramsay tot haar cliënteel mag rekenen - ging vorige week op bezoek bij de familie De Bruyne in hun gloednieuwe exclusieve villa in Bolderberg bij Heusden-­Zolder. Ellen Christiaen vergezelde haar. Ellen is de vrouw van Niels William en runt met hem de Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem, waar de werken van Scheltjens te koop zijn. “Kevin was heel betrokken bij de besprekingen”, vertelt de kunstenares. “Het is logisch dat hij zelf ook wat ­inspraak wou bij zijn eigen ­cadeau. (lacht) Het viel me op hoe trots hij is op zijn vrouw, hij is echt nog altijd stapelverliefd. Michèle is ook een heel mooie madam. En ze hebben met Mason Milian en Rome twee schatten van kindjes. Het duurde dan ook niet lang voor ik Rome in mijn armen had. Hij is het meest goedlachse jongetje dat ik ooit gezien heb.”

“Kevin stelde zich niet op als wereldberoemde internationale voetbalster”, pikt Ellen in. “Hij bezit nog altijd die Vlaamse nuchterheid. Bij de shoot hielp hij de hele tijd mee, en hij koos ook mee de foto die als basis voor het kunstwerk zal dienen.”

Vanaf 10.000 euro

Dat kunstwerk wordt dus een ­glasmozaïek waar Isabelle Scheltjens een viertal maanden aan zal werken. Prijskaartje: vanaf 10.000 euro, maar dat kan tot een veelvoud oplopen. “Zo’n glasmozaïek is heel arbeidsintensief”, aldus Ellen. “De prijs hangt af van het formaat. Hoe groot het zal worden, moeten Kevin en Michèle nog bepalen.”

In oktober zal het kunstwerk onthuld worden tijdens een feestelijke receptie in de ­Boutique Gallery in Sint-­Martens-Latem. “Kevin heeft beloofd dat hij er ook bij zal zijn, als zijn agenda het ­ toelaat”, zegt Ellen. “We hopen natuurlijk dat hij Michèle kan vergezellen.”