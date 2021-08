Vrouw die Marc-Marie Huijbregts aanviel geeft zich aan bij politie: “Ze wierp zich al huilend op de balie”

In zijn podcast ‘Marc-Marie en Aaf Vinden Iets’ geeft Marc-Marie Huijbregts een update over de verbijsterende gebeurtenis die eerder deze maand plaatsvond in Amsterdam. De Nederlander werd toen aangevallen op zijn fiets. Een bestuurder draaide plots zijn kant op, waarop hij belde om de persoon in kwestie op de hoogte te brengen van zijn aanwezigheid. Maar die actie schoot in het verkeerde keelgat. De bestuurder, een oudere vrouw, stapte uit, schold de cabaretier uit en gaf hem vervolgens een klap in het gezicht. Vandaag kwam de vrouw zich dan toch aangeven op het politiebureau in Amsterdam.

“Eerst moest heel het onderzoek worden afgerond, maar die vrouw had zich dus huilend op de balie geworpen, had spijt en vond het verschrikkelijk”, vertelt de Nederlander in zijn podcast. “Ze had zichzelf niet in de hand gehad, meende ze, en dat had allemaal redenen. Maar goed.” De cabaretier beklemtoont wel dat de vrouw de zaak anders geschetst heeft dan hoe hij het heeft ervaren. “Volgens haar heb ik ‘trut’ gezegd en toen heeft ze mij een klap gegeven. Maar dat is niet waar. Zij kwam uit de auto - ze was meteen als een stier - en toen kwam ze meteen op me af.”