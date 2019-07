Vrouw die dood van Blues Brother John Belushi veroorzaakte is nu de paria van Vancouver DBJ

17 juli 2019

Catherine Evelyn Smith (72), de vrouw die in 1982 veroordeeld werd voor de dood van Blues Brother John Belushi, staat op de rand van de afgrond. Voor het eerst in 17 jaar werd ze gefotografeerd in de staten van het Canadese Vancouver, maar daar wil men niets met haar te maken hebben.

Op 5 maart 1982 werd Blues Brother John Belushi dood gevonden in zijn hotelkamer in het Chateau Marmont-hotel in West-Hollywood. Hij was gestorven aan een speedball (een mix van cocaïne en heroïne). De avond voor zijn dood had hij bezoek gehad van Robert De Niro en Robin Williams, maar toen zij hem verlieten, was hij nog in het gezelschap van Catherine Evelyn Smith. Twee maanden later gaf Smith in een interview met National Enquirer toe dat ze de nacht van Belushi’s overlijden in zijn gezelschap was en dat zij hem de fatale speedball had toegediend. Smith werd door Canada uitgeleverd en vervolgens gearresteerd voor moord, wat achteraf werd teruggebracht tot dood door schuld. Smith zat een gevangenisstraf van 15 maanden uit.

Nu is Cathy voor het eerst in zeventien jaar opnieuw gespot in een buitenwijk van de Canadese stad Vancouver. Maar ze zag er allesbehalve gezond uit in een versleten jurk, afgedragen slippers en bloeddoorlopen ogen. Wanneer er naar haar gevraagd werd in een lokale bar, is de reactie van de uitbater allesbehalve hartelijk. “Oh ja, Ik ken Cathy Smith... maar ik wil niets met haar te maken hebben”, klinkt het wanneer een Canadese journalist naar haar vraagt.

Nadat ze ontslagen werd uit de gevangenis kwam Cathy nog een paar keer in het nieuws. In 1991 zat ze een voorhechtenis uit voor drugsbezit en in 2002 werd ze gespot toen ze op staat blikjes en flessen verzamelde uit een vuilnisbak. “Mijn leven is niet altijd over rozen gegaan”, gaf ze toen toe. “Ik viel van het ene probleem in het andere en het enige geld dat binnenkomt is via een kleine uitkering.”