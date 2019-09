Vrouw beschuldigt regisseur ‘The Fast And The Furious’ van aanranding: “Ik herinner me dat we in een bar zaten. Het volgende moment werd ik naakt wakker” KVDS

28 september 2019

18u13 0 Showbizz De regisseur van de bekende actiefilm ‘The Fast and the Furious’ wordt er door een vrouw van beschuldigd dat hij haar heeft aangerand. Ze deed de onthulling in een exclusief gesprek met de nieuwssite De regisseur van de bekende actiefilm ‘’ wordt er door een vrouw van beschuldigd dat hij haar heeft aangerand. Ze deed de onthulling in een exclusief gesprek met de nieuwssite HuffPost . En vertelde wat er precies gebeurde.

De feiten zouden begin 2015 plaatsgevonden hebben. Rob Cohen (70) – die naast de eerste ‘The Fast and the Furious’-film ook ‘xXx’, ‘Stealth’ en ‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’ regisseerde – nodigde de toen 28-jarige Jane uit voor een meeting in Manhattan. Ze zouden een mogelijke samenwerking bespreken voor de pilootaflevering van een nieuwe tv-reeks.

Sigarenbar

Cohen koos de sigarenbar waar ze elkaar zouden treffen en bestelde een drankje voor Jane – die niet met naam en toenaam genoemd wil worden – hoewel ze daar niet om had gevraagd. Later stelde Cohen voor om de meeting verder te zetten in een restaurant vlakbij zijn hotel. Daar bestelde hij volgens Jane een karaf wijn en moedigde hij haar aan om nog wat te drinken.





De vrouw vertelde aan HuffPost hoe ze zich vrijwel meteen ongemakkelijk voelde tijdens de meeting. Cohen zou met haar geflirt hebben en details verteld hebben over zijn seksleven. Maar ze besloot om dat naast zich neer te leggen, want ze had het geld van het tv-project nodig. En het was een mooie opportuniteit voor haar carrière.

Haar herinneringen van later op de avond zijn niet volledig, getuigt ze. Ze herinnert zich wel nog hoe het restaurant langzaam leegliep en hoe ze zich “wazig” begon te voelen. Hoe hij zich vooroverboog om haar een kus op haar wang te geven, wat ze vreemd vond. En hoe ze met hem nog in een andere bar zat. Het volgende moment werd ze naakt wakker. Ze was in de hotelkamer van Cohen en hij was haar seksueel aan het misbruiken. Ze sprong uit bed en gaf over in de badkamer.

Beproeving

Maar nog was de beproeving niet voorbij, volgens de vrouw. Want toen ze terug in de kamer kwam, probeerde hij haar opnieuw aan te randen. Toen ze zei dat ze dat niet wilde, stopte hij. Ze vluchtte weg en reed ze met een taxi naar huis, waar haar ongeruste vriend op haar wachtte.

Medische documenten die de HuffPost kon inkijken, tonen dat Jane zich in de weken na de aanval liet testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en zich identificeerde als slachtoffer van een aanranding. Twee dichte vrienden van de vrouw bevestigden ook aan de nieuwssite dat ze hen over de aanranding vertelde, meteen na de feiten en nog eens ongeveer een jaar later.

Dochter

Het was een aangrijpend getuigenis van de dochter van Cohen eerder dit jaar op sociale media, dat Jane overtuigde om haar verhaal te doen. Valkyrie Weather (32) onthulde dat ze misbruikt was door haar vader toen ze amper 2 was. De moeder van Valkyrie bevestigde dat ze haar (intussen) ex eens betrapt had toen hij met Weather in bad zat en zich aan het bevredigen was.

Cohen ontkent alle beschuldigingen via zijn advocaat, zowel die van Jane als die van zijn dochter. Hij geeft wel toe dat hij Jane in 2015 ontmoette in een bar om een project te bespreken, maar ontkent dat ze met hem in zijn hotelkamer was en dat hij haar heeft aangerand.