Vrouw beschuldigt Morgan Freeman van seksueel misbruik bij stiefkleindochter

18 januari 2019

Morgan Freeman (81) wordt door de moeder van de man die zijn stiefkleindochter vermoordde, beschuldigd van seksueel misbruik. Volgens haar misbruikte Freeman zijn stiefdochter waardoor ze aan de drugs verslaafd geraakte. In die negatieve spiraal trok ze haar vriend mee, die haar uiteindelijk vermoordde.

Het misbruik zou plaatsgevonden hebben toen het meisje nog jonger was. “Morgan Freeman heeft dit veroorzaakt, hij en niemand anders!”, schreeuwde de moeder toen ze uit de rechtszaal werd verwijderd nadat haar zoon Lamar Davenport schuldig werd bevonden aan moord en zodoende 20 jaar celstraf kreeg opgelegd. “Mijn zoon is onschuldig, het was een ongeluk!”

Davenport bracht E’Dena Hines in augustus 2015 om het leven. Hij stak haar 25 keer keer met een mes terwijl hij onder invloed was van alcohol en drugs. Tijdens het steken zou hij herhaaldelijk hebben geroepen dat hij heel veel van haar hield en dat dit de wil van God was. Hij werd in mei 2018 vrijgesproken van moord, maar werd wel veroordeeld voor doodslag. De rechter gelooft dat hij niet uit kwade wil handelde, maar dat hij in de war was door de drugs. Donderdag werd hij toch veroordeeld tot 20 jaar cel en blijft daarna nog 5 jaar onder toezicht staan.

Eerdere beschuldigingen

Het is niet de eerste keer dat Freeman wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Sinds 2012 gingen er geruchten dat de Oscarwinnaar een seksuele relatie zou gehad hebben met zijn 45 jaar jongere stiefkleindochter. Dat ontkenden beiden toen in alle talen. “De verhalen over mijn grootvader en ik zijn niet alleen onwaar, ze kwetsen mij en mijn familie”, reageerde E’Dena destijds. Ook de acteur zelf had het over “lasterlijke aantijgingen”. De beschuldigingen van misbruik op een nog jongere leeftijd zijn wel nieuw en daar heeft Freeman nog niet op gereageerd.