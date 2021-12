Vrouw (22) doet aangifte van seksueel misbruik tegen zanger Marco Borsato, nog twee vermeende slachtoffers melden zich

UPDATEEen jonge vrouw (22), die zegt vanaf haar vijftiende seksueel te zijn misbruikt door Marco Borsato (54), heeft maandag officieel aangifte gedaan bij de zedenpolitie in de regio Midden-Nederland. Het gaat om de dochter van een ex-werkneemster van Borsato, zo vertelt de Nederlandse journalist Rob Goossens bij HLN Live. De zanger ligt al geruime tijd onder vuur wegens geruchten over grensoverschrijdend gedrag tegen minderjarigen. Dinsdagavond werd bekend dat nog twee vermeende slachtoffers zich hebben gemeld bij de journalisten die het verhaal naar buiten brachten.

“Het gaat om de dochter van een oud-medewerkster van Borsato. Die kende Borsato goed omdat hij bij de familie over de vloer kwam. De jonge vrouw had ooit in haar dagboek geschreven dat ze door Borsato aangerand zou zijn. Haar moeder had het dagboek later gevonden. Dat heeft toen niet meteen geleid tot een aangifte, maar nadat de geruchten over grensoverschrijdend gedrag bij minderjarige meisjes de ronde zijn gaan doen dus wel”, vertelt journalist Rob Goossens van Véronica Superguide en RTL Boulevard bij HLN Live.

Met de aangifte verzoekt de vrouw om strafrechtelijke vervolging voor aanranding. Ze stelt in haar aangifte dat gedurende een aantal jaren sprake is geweest van “het plegen van ontuchtige handelingen”, zo bracht de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ naar buiten. Bij aanranding gaat het dan om ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen, dat de aangifte kan ondersteunen.

Beschuldigingen

Borsato ligt al enige tijd onder vuur nadat verschillende ‘juice-channels’ (kanalen die ongefilterd roddels over bekende Nederlanders verspreiden; nvdr) de zanger beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag bij enkele minderjarige meisjes. Een en ander zou onder meer zijn gebeurd op een barbecue die de zanger bij hem thuis organiseerde voor kandidaten die hij in talentenjachten begeleidde.

Mogelijk meer slachtoffers

Het artikel in De Telegraaf ging gepaard met een oproep aan slachtoffers die te maken hebben gehad met mogelijk seksueel overschrijdend gedrag door Borsato om zich te melden. Daarop zijn twee meldingen binnengekomen. Dat maakte Mick van Wely, met wie John van den Heuvel het verhaal publiceerde in de Nederlandse krant publiceerde, dinsdagavond bekend in het praatprogramma 'Beau’ bij de zender RTL4.

Volgens de misdaadjournalist gaat het om “twee partijen die spreken namens de vermeende slachtoffers”. “We zullen met hen gaan praten. Ik ben benieuwd naar hun verhaal”, zei Van Wely. Verder kon hij er niets over kwijt.

Vorige week liet de zanger via zijn advocaten Carry Knoops en Geert-Jan Knoops weten dat hij justitie had gevraagd om onderzoek te doen “naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen”.

“Soort vaderfiguur”

Het is de eerste keer dat officieel een aangifte volgt tegen Borsato. “Er zou eerder gekozen zijn om geen aangifte te doen wegens de gevolgen voor het meisje, want je moet natuurlijk naar de politie. Alles wat er is gebeurd, moet je herbeleven. Maar na de geruchten hebben ze toch besloten om met het verhaal naar de politie te stappen”, aldus Goossens. De jonge vrouw hoopt daarmee de drempel te verlagen voor meisjes die wellicht een vergelijkbare ervaring hebben.

“Mijn maag draait zich om van de details die zijn opgedoken”, gaat de Nederlandse journalist verder. “Het zou gebeurd zijn tussen 2014 en 2019. Het meisje was toen tussen de 15 en 20 jaar oud, ongeveer dezelfde leeftijd als Borsato zijn dochter. Het meisje vertelt dat haar vader in die periode is overleden. Marco kwam meer bij hen thuis en heeft zich als een soort vaderfiguur opgeworpen.”

‘De Telegraaf’ meldt dat de jonge vrouw zich niet durfde te verzetten tegen Borsato, omdat ze bang was voor de gevolgen. De moeder, een ex-werkneemster van Borsato, zou de zanger geconfronteerd hebben op zijn kantoor in Abcoude. “Pas na sessies met psychologen waarbij volgens de aangifte ook Borsato aanwezig was en huilend zijn verontschuldigingen aanbood, voelde de inmiddels jonge vrouw zich gesterkt om de gedragingen van de zanger aan de kaak te stellen”, zo bericht de krant.

Reactie Borsato

In een eerste reactie op het nieuws zegt Borsato dat hij “kennis heeft genomen” van het feit dat er aangifte tegen hem is gedaan. “De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd”, luidt het. “Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers heb mogen vernemen”, reageert hij in een verklaring via zijn advocaat Carry Knoops.

Borsato trekt zich ook terug als ambassadeur van War Child, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor honderdduizenden kinderen die opgroeien in oorlog en geweld. “Ik wil mij volledig richten op de verdediging en niemand in mijn omgeving daarmee belasten en al helemaal niet een instantie als War Child”, aldus de zanger in een verklaring.

“We hebben vandaag een aangifte van onzedelijke betastingen tegen hem ontvangen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten. Een verdere toelichting kunnen we op dit moment niet geven”, meldt ook het Openbaar Ministerie.

Tot slot vertelt de Nederlandse journalist Goossens bij HLN Live dat het “een gigantische zaak is in Nederland”. “Borsato heeft onder meer De Kuip tien keer uitverkocht. Het is een artiest zoals die in Nederland geen gelijke heeft. Jarenlang heeft hij het imago van familieman uitstekend weten uit te spelen. Daarin zijn de afgelopen jaren deuken gekomen omdat hij vreemdging.” Borsato bedroog zijn vrouw Leontine (53) met zijn pianiste Iris Hond (34).

