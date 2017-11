Vronsky uit 'Tabula Rasa' zit op Instagram, en zijn foto's zag niemand aankomen TDS

Wekelijks wachten bijna een miljoen kijkers op de spannende ontknoping van de topreeks 'Tabula Rasa'. Op zondag 3 december wordt de negende en meteen laatste aflevering uitgezonden, en komen we het einde eindelijk te weten. Hebt u uw theorie al klaar? Misschien toch twee keer nadenken.

Want een alerte Twitteraar zag dat personage Vronsky, die in de reeks wordt gespeeld door Peter Van den Begin, actief is op Instagram. Op zijn profiel - dat overigens Vurige_Vronsky werd gedoopt - zijn evenwel geen zorgeloze vakantiekiekjes of foto's van eten te bespeuren... maar wél een heleboel posts die het mysterie alleen maar aanwakkeren.

Vlammen en vuur

Zes uur voor de aflevering van 'Tabula Rasa' van start ging op ÉÉN, postte Vronsky bijvoorbeeld nog een foto die verwees naar de aflevering. In de reeks staat Vronsky bekend als pyromaan. Dat hij enkel foto's deelt van vlammen én mensen volgt die iets met vuur te maken hebben, is volgens velen een teken aan de wand.

Raadselachtig profiel

Ook zijn biografie op Instagram is erg cryptisch: "Pyrotechnicus, connaisseur van de betere Russische roman. Compleet gestoord is nog altijd beter dan ronduit saai", staat er. Zit er ergens een cruciale hint in verwerkt, en geeft het profiel een aanwijzing naar het einde? Of werd de pagina van Vronsky enkel aangemaakt als grap? De komende weken zullen het ongetwijfeld uitwijzen.

Voor de foodies onder ons : dit is wat ze noemen een pot-au-feu. 🔥Wel oppassen dat ge uw sauciske niet verbrandt #wcflambé #pyroisnotacrime Een foto die is geplaatst door null (@vurige_vronsky) op 20 nov 2017 om 21:12 CET

Onze pa zei altijd : 'langere stekskes branden langer' #sizedoesmatter Een foto die is geplaatst door null (@vurige_vronsky) op 19 nov 2017 om 15:06 CET

#selfiesunday #sundayfunday #hotguy #vronsky Een foto die is geplaatst door null (@vurige_vronsky) op 19 nov 2017 om 14:57 CET