“Vroeger waren we jong en mooi, nu alleen mooi”: Joyce De Troch dagelijks op VTM door herhalingen ‘Verschoten & Zoon’

Combitic­kets Pukkelpop volledig uitver­kocht

Met nog iets meer dan een maand te gaan zijn alle combitickets voor Pukkelpop uitverkocht. Dat laat de organisatie weten via de sociale media. Wel zijn er nog dagtickets verkrijgbaar voor het festival, dat van 17 tot 20 augustus in Kiewit (Hasselt) plaatsheeft. Wie meerdere dagen wil gaan moet hierdoor iets dieper in zijn portefeuille tasten.