Vriendinnen R. Kelly op de vuist terwijl hij in cel zit LV

09 januari 2020

07u05

Bron: ANP 0 Showbizz De twee vriendinnen die nog altijd achter R. Kelly (53) staan, zijn elkaar volgens de New York Post woensdag in de haren gevlogen in hun appartement in Chicago. Daar verblijven ze samen terwijl de rapper in de cel zit.

Een van de twee, Azriel Clary, zond de confrontatie live uit op Instagram. De opname kwam terecht bij The Shade Room, dat het fragment verspreidde. In de opnames beschuldigt ze Joycelyn Savage ervan seks met haar te hebben gehad terwijl ze minderjarig was.

Later is in de geluidsopnames te horen dat Clary uitleg geeft over de ruzie, vermoedelijk aan de politie. Ze verklaart dat ze spullen van Robert Kelly kwam ophalen en opeens het mikpunt werd van een woede-aanval van Savage. Daarop zou Clary hebben geroepen: "Joycelyn, je gaat naar de gevangenis. Je hebt het met een minderjarige gedaan, en die minderjarige was ik. Je hebt het vaker gedaan, keer op keer." Uit het fragment wordt niet duidelijk of Kelly aanwezig was bij het vermoedelijke misbruik

Beide vrouwen zijn achter R. Kelly blijven staan na de documentaire ‘Surviving R. Kelly’, waarin meerdere ex-vriendinnen de zanger beschuldigen van seksueel en mentaal misbruik. Dat vond volgens de vrouwen in een aantal gevallen plaats toen ze nog minderjarig waren. Bezorgde familieleden van Clary en Savage hebben meermaals in de media aangegeven dat ze denken dat de twee zijn gehersenspoeld.