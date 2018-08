Vriendin XXXTentacion zwanger van jongetje LVA

24 augustus 2018

02u29

Bron: ANP/BuzzE 0 Showbizz XXXTentacion, de rapper die in juni werd doodgeschoten bij een roofoverval in Florida, zou vader worden van een zoon. "Het wordt een jongetje", schrijft Cleopatra Bernard, de moeder van de rapper, op Instagram bij een foto van de zwangere buik van XXXTentacions onbekende vriendin. Ze noemt hem voorlopig "Baby X".

Vlak na de dood van Jahseh Onfroy, de echte naam van 'X', werd al duidelijk dat zijn vriendin in verwachting was. "Hij geeft ons zijn laatste cadeau", zei Cleopatra toen. De baby komt naar verwachting in november of december ter wereld.

Voor de moord op XXXTentacion zitten momenteel vier mensen vast.

It’s a boy 👶🏽 baby x Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 aug 2018 om 18:15 CEST