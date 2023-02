Vriendin van wijlen Aaron Carter hekelt Grammy’s, vanwege ‘vergeten’ eerbetoon: “Schandalig!”

Teleurgesteld en geschokt

Zijn vriendin en de moeder van zijn eenjarige zoon Prince, Melanie Martin, reageert dan ook zeer teleurgesteld en geschokt op Instagram. “Hoe durf je om Aaron weg te laten uit het eerbetoon voor verloren muzikanten in 2022? Hij is een multi-platina artiest die al een talent had nog voordat hij zelfs een tiener was. Hij is het meest invloedrijke kind in de popcultuur in de jaren 90-00 en woonde deze show al op zeer jonge leeftijd bij.” Ze vervolgt: “Dit is onaanvaardbaar, schandalig, gemeen én betreurenswaardig.” Vervolgens deelde ze nog een foto van de binnenkant van hun voormalige huis met aan de muur zijn ingelijste albums en platen.