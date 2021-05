Vriendin van ‘Temptation’-gezicht Karim plots overleden: “Ik ben gebroken”

“Mijn vrouw, mijn beste vriend, mijn alles! Alles staat plots stil voor mij. Ik ben gebroken door jou liefde en onze band die wij hadden samen. Er gaat een stukje leven van mij mee met jou. Voor altijd in mijn hart”, schrijft hij bij een reeks romantische foto’s waarop de twee samen te zien zijn. “Ik wil laten zien hoe trots ik ben dat jij bij mij was, hoe mooi onze relatie was! Zo happy, gelukkig en positief dat we waren. Je bent zooo speciaal voor mij en vele anderen. See you in heaven my dear.” Over de doodsoorzaak van Clarissa is voorlopig niets bekend.