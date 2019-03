Vriendin van Ronnie Flex onder vuur na okselhaar-foto: “Het hoort niet” DBJ

06 maart 2019

12u21 2 Showbizz Een opmerkelijke cover vandaag in de Nederlandse dagbladhandel. Zangeres Fame Louise (20) siert er de eerste pagina van het blad ‘Linda Meiden’, daar staat ze ostentatief met haar rechterarm in de lucht om haar okselhaar te tonen. De reacties op sociale media blijven niet uit.

“Die smeerpijp onder je oksels hoort niet, wat zal je stinken”, “Heb je schaamhaar op je oksels geplakt ofzo? Het hoort niet” of ‘Wat een vieze bladder” en “Het lijkt wel een oerwoud”. De reacties op de coverfoto van zangeres Famke Louise liegen er niet om: heel wat van haar meer dan 800.000 volgers zijn het niet eens met het statement van de 20-jarige zangeres.

De zangeres is een van de populairste Showbizz-gezichten bij onze Noorderburen. Niet alleen heeft ze een relatie met ‘Drank en Drugs’-zanger Ronnie Flex, ook haar eigen zangcarrière loopt als een trein met tientallen miljoenen streams op Spotify. Louise is niet vies van een beetje controverse, ze wist dan ook op voorhand dat de foto heel wat reacties zou uitlokken.

Ik wil laten zien dat het normaal is, waarom mogen mannen het wel hebben en vrouwen niet? Famke Louise

“Een beetje ophef kan toch geen kwaad”, zegt ze in een interview met het blad. “Maar ik doe het vooral omdat ik vind dat een vrouw mag doen wat ze zelf wil. Als ik me even niet wil scheren, doe ik dat niet. Waarom mag een man wel okselhaar hebben, en is het bij een vrouw vies? Het is gewoon háár – niet meer dan dat.”

Verder vertelt ze ook dat ze het op school moeilijk had met het feit dat ze het van haar moeder niet mocht afscheren. “Het mocht niet van haar, maar met gym moest je wel een hemdje zonder mouwen aan. Mijn doelgroep is jonge meiden, die zien mij als hun voorbeeld. Ik wil ze hiermee laten zien: kijk, ik heb het ook, het is heel normaal”, klinkt het.

Gelukkig zijn er ook heel wat volgers van Louise die het eens zijn met het statement van de zangeres. “Meiden aan de macht”, klinkt het onder meer of “Je bent mijn voorbeeld” en “Girlpower”.