Vriendin van Karl Vannieuwkerke bijt van zich af na kritiek op borstvoedingsfoto KD

12 augustus 2019

08u18 0 Showbizz Caroline Vereenooghe (32), de vriendin van VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke (48), volgt in het spoor van vele andere vrouwen en springt in de bres voor borstvoeding. Ze doet dat naar aanleiding van de internationale week van de borstvoeding, wat vorige week plaatsvond. Naast steunbetuigingen kreeg de blondine echter ook wat kritiek te verwerken.

Vorige week werd Instagram overspoeld door foto’s van vrouwen die borstvoeding gaven. Ze deden dat allemaal om de internationale week van de borstvoeding in de kijker te zetten. Caroline volgde gisteren in hun voetsporen. “Het was een lastige en vermoeiende start, maar gelukkig heeft een mix van steun, hulp en een pak hormonen ervoor gezorgd dat ik doorzette”, getuigt de vriendin van Karl Vannieuwkerke. Binnenkort stopt Caroline wel met het geven van borstvoeding. “Best moeilijk”, geeft ze toe. “Maar de mooie momenten en unieke band die ik met Jack heb zijn een echt privilege.”

De post van Caroline werd meer dan duizend keer geliket, maar toch kreeg de vrouw - zoals zovele moeders die borstvoeding geven - ook kritiek. Een internetgebruiker betichtte Caroline er publiekelijk van dat ze liegt over het geven van borstvoeding. “Volgens mij ligt de baby gewoon tegen de borst. Ze ligt bijna neer en haar borsten zijn te klein. Ik heb zelf borstvoeding gegeven en ben van een cup A naar een D gegaan”, reageert ene Rita onder de foto. Caroline liet de reactie niet zomaar passeren. “Dat deze opmerking van een vrouw komt die zelf borstvoeding gaf, tart alle verbeelding. Er zijn twee cupmaten bijgekomen. Gelieve ver weg te blijven van jonge mama’s. Er zitten nogal veel leeuwinnen onder ons”, bijt de blondine van zich af.