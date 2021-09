Vriendin van André Hazes laat zich opnemen na alle heisa: “Dit heeft niks meer te maken met roddelen. Dit is pesten”

Celebrities Bloot, bombas­tisch en een tikje gestoord: dit waren de opvallend­ste outfits van het Met Gala

14 september Het was niet de eerste maandag van mei, maar gisterenavond vond het Met Gala - met dank aan corona - plaats in het Metropolitan Museum of Art in New York. Nog opvallender dan de vele kunstwerken in de zaal zijn steevast de outfits van de aanwezige sterren. Elk jaar dost de exclusieve gastenlijst van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour zich uit met de gekste kleuren, materialen en structuren. Wij zetten de opvallendste outfits voor je op een rij.