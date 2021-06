Vriendin Sally-Jane over het herstel van Leah Thys: “Sinds een week heeft ze geen zuurstof meer nodig”

QUIZ QUIZ. Test je kennis over de boybands van weleer

18:32 Twee boybandgroepen laten de rivaliteit van weleer achter zich en hebben de krachten gebundeld. Enkele leden van Backstreet Boys en *NSYNC - inmiddels veertigers - gingen als BackSync in Los Angeles samen het podium op. Iets eenmaligs of smaakt het naar meer? Opgegroeid in de nineties? Dan is deze tien vragen tellende quiz echt iets voor jou.