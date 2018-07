Vriendin ingestorte André Hazes: "Zijn agenda zat onmenselijk volgepropt" Tom Tates

06 juli 2018

07u01

Bron: AD 0 Showbizz Het verbaast Monique Westenberg (40), de vriendin van André Hazes, helemaal niet dat de 24-jarige Nederlandse volkszanger zijn werk tijdelijk heeft moeten stopzetten wegens oververmoeidheid. "Hij had door een onmenselijk volgepropte agenda nauwelijks een dag vrij en was maanden afwezig", schrijft ze in een openhartige post op Instagram.

Gisteren raakte bekend dat André Hazes op nadrukkelijk doktersavies voorlopig niet optreedt. Volgens André heeft hij 'tot op het bot' gewerkt om zich te bewijzen als zoon van wijlen volkszanger André Hazes. Met pijn in het hart neemt hij nu rust. En zijn vriendin hoopt van harte dat die adempauze goed zal uitdraaien.



"Met een lach op je gezicht en een grap uit je mond liet je de mensen geloven dat het wel goed met je ging", schrijft Monique. "Ik signaleerde anders, maar dat wilden zowel jij als de mensen om je heen niet horen. Niet zien! Mijn spontane liefdevolle man raakte zichzelf kwijt, wat zelfs heeft geleid tot een breuk tussen ons. Met een gebroken hart bleef ik achter als een roepende in de woestijn. Je kwam terug, met hoofd en hart, maar ruimte voor jezelf - laat staan voor je gezin - was er niet."



Volgens Monique werd haar beroemde levenspartner 'geleefd'. "Jij wilde er alles aan doen om te laten zien dat je het allemaal kon. Jij als jezelf! Ik ben altijd trots op je geweest, maar jouw welzijn gaat boven alles! Wat ben ik dankbaar dat je een seintje van boven hebt gekregen dat je dit keer niet negeerde." En: "Rust is er nodig. Rust, ontspanning, inzicht en persoonlijke aandacht. De komende weken gaan we daar aan werken en mocht het dan nog nodig zijn, nemen we nog meer tijd. De mensen die van je houden hebben alle begrip, je fans hebben alle begrip, maar het belangrijkste is dat je begrip hebt gekregen voor je eigen situatie die er nu is. Je bent zó dapper om dit besluit te nemen. Ik hou van je lieve man! En ben blij dat je weer thuis bent, zowel met lichaam als met geest."

Ik mis jou! ❤️ @andrehazes Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 25 jun 2018 om 08:07 CEST

Presteren

De jonge artiest meldde zich eergisteren bij de dokter met hevige hoofdpijn, zo liet hij weten in een uitgebreid Instagrambericht. "Ik heb lichamelijke klachten genegeerd en nachten doorgehaald, omdat ik zelf dacht dat dat de manier was om te kunnen blijven presteren." André ziet nu in dat het misschien niet goed is geweest dat hij zijn vader - die een succesvolle carrière had totdat hij in 2004 overleed - wilde 'inhalen'. Hij legt de schuld voor zijn psychische en lichamelijke klachten bij zichzelf. "Ook hebben velen van jullie mij gewaarschuwd dat ik, als ik niet op zal letten, in een dip terecht zal gaan komen. Na een lang gesprek heeft de dokter voor mij besloten."

Steun

Op advies van zijn arts zal André minimaal een maand alles afzeggen wat met zijn werk te maken heeft. Het nieuws komt onverwacht, omdat André vijf dagen geleden terugkeerde uit het Spaanse Marbella van een korte schrijfsessie met zijn team. "Mannen, bedankt voor een mooi schrijfkamp weer. Met de eerste single die op nummer 1 staat en heel veel toffe songs die we hebben gemaakt, mogen we heel trots zijn op wat we aan het doen zijn!", riep hij enthousiast uit over zijn single 'Later Komt De Spijt'.

André zal in deze moeilijke periode niet alleen steun krijgen van zijn vriendin, ook zijn moeder Rachel staat voor hem klaar. Het was Monique die de eigenwijze familieleden vlak voor Kerstmis weer bij elkaar wist te brengen. Sindsdien ziet André zijn moeder regelmatig en geniet Rachel van de tijd die ze met haar kleinzoon doorbrengt. Met zijn zusje Roxeanne, die op het punt staat te bevallen van een jongetje, heeft André momenteel geen contact.