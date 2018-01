Vriendin Ed Sheeran toont gigantische verlovingsring Zanger vroeg schoolvriendin ten huwelijk vlak voor nieuwjaar EDA

27 januari 2018

11u02

Voor zij die er nog aan twijfelden, of aan selectief geheugenverlies lijden: Ed Sheeran en vriendin Cherry Seaborn gaan weldegelijk trouwen. Het bewijs daarvan: de gigantische verlovingsring aan haar vinger tijdens een uitje in Londen.

De 26-jarige zanger maakte recent via Instagram wereldkundig dat hij zijn langdurige vriendin vlak voor de jaarwissel ten huwelijk had gevraagd.

"Ik heb mezelf een verloofde gestrikt vlak voor het nieuwe jaar. We zijn heel gelukkig en verliefd en onze katten zijn ook door het dolle heen."

Sheeran and Seaborn, beiden 24, vormen al drie jaar een koppel. Ze ontmoetten elkaar aan de Thomas Mills High School in Framlington, Suffolk.

Op 16-jarige leeftijd gaf Ed zijn studies op om een muziek​​carrière na te streven en verhuisde Cherry naar Amerika waar ze ging studeren aan de Duke University in North Carolina. Ze speelde er ook hockey.

In 2015 nam Sheeran een sabbatjaar en zocht hij zijn schoolvriendinnetje opnieuw op. Die had zich inmiddels omgeturnd tot financieel adviseur in New York en ze gingen samen op doorreis in Amerika.

Destijds vertelde Sheeran in een interview aan BBC Radio 2 dat hij gelukkiger was dan ooit: "Ik ben eigenlijk het gelukkigst dat ik ooit ben geweest en het is omdat ik een jaar met iemand heb kunnen doorbrengen. Ik ben altijd relaties begonnen en dan op tournee vertrokken. Nu heb ik elke dag een jaar met dezelfde persoon doorgebracht en we hebben nu een relatie die goed is."

Eigenzinnig landgoed

Deze week raakte overigens ook bekend dat de 'Perfect'-zanger een eigenzinnig landgoed heeft gecreëerd in het slaperige dorpje Suffolk, niet ver van waar hij opgroeide in Framlingham, dat maar liefst uit vier huizen bestaat. Hier en daar wordt de constellatie al spottend Sheeran-ville genoemd.

Huisje, tuintje, beestjes én een nakend huwelijk ... Het zijn trieste dagen voor de Sheerios (fans van Ed Sheeran, nvdr.).