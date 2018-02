Vrienden vervullen via Studio Brussel de grote droom van muzikant Peter DBJ

14 februari 2018

07u50 0 Showbizz De vrienden van de plots overleden Peter Leyder lieten de droom van hun makker postuum in vervulling gaan door zijn muziek te laten spelen op Studio Brussel . De muziek van zijn band Pearly Pete was dinsdagochtend te horen op Studio Brussel.

Peter Leyder overleed op 26 januari net nadat hij zijn dochter naar school had gebracht. Peter (46) werd plots onwel en stuikte hij in elkaar. Hij werd niet meer wakker. Het onverwachte overlijden sloeg in als een bom bij zijn familie en vrienden. Leyder was een duizendpoot die muziek maakte met zijn band Pearly Pete.

Op een herdenkingsdienst in het cultureel centrum in Sint-Katherina-Lombeek bedachten zijn vrienden een manier om hem te eren: massaal stemmen op zijn nummers zodat ze in 'De Afrekening' van Studio Brussel zouden komen. Dat lukte niet, maar Studio Brussel kreeg het verhaal wel te horen en nodigde de vrienden van Peter ut in de studio.

Dinsdagochtend gingen ze langs. “Peter was heel geëngageerd”, zeiden Dirk en Stefaan. “Hij was een schone en warme mens. Een woordenboek is te klein om hem te omschrijven.” Toen even later Madness van Pearly Pete gespeeld werd, ging de droom van Leydt in vervulling.