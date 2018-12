Vrienden, familie en fans nemen afscheid van Ketnetprinses Désirée Viola Arno Van Hauwermeiren Korneel Dobbels Marco Mariotti

15 december 2018

11u35 14 Showbizz In de Sint-Martinuskerk in Houthalen nemen vrienden, familie en fans afscheid van Ketnetprinses Désirée Viola. De 26-jarige actrice stapte een week geleden uit het leven. Viola was vooral bekend van haar rol als prinses Roos in de Studio 100-reeks ‘Prinsessia’. De kerk zit al afgeladen vol. Buiten staan vuurkorven voor de mensen die de plechtigheid op het grote scherm willen volgen.

Wie de familie online wil condoleren kan dat via de Facebookpagina ‘Voor Désirée’, die al meer dan 1.000 likes heeft. Veel mama’s deelden daar al foto’s van hun kinderen die de momenten met hun idool koesteren. Iets wat Patrick Breugelmans, de vader van Désirée, erg waardeert. “Iedereen vraagt waar ze ons mee kunnen helpen, het antwoord is eenvoudig. Hou van haar zoals ze was. Maak een gouden randje rond je herinneringen”, schreef hij op Facebook. De uitvaart wordt gefilmd door het team rond Pukkelpop, waar hij deel van uitmaakt.

Een aantal politici, onder wie Meryame Kitir (sp.a) zijn aanwezig. Ook Pukkelpopbaas Chokri en voetballer Olivier Deschacht gingen zonet de kerk binnen.

De familie vraagt uitdrukkelijk om geen bloemen of kransen te schenken, maar een donatie te doen aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Storten kan via het rekeningnummer BE24 4338 1416 1138 met de vermelding ‘Désirée’ of via De Warmste Week.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.