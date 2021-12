Vrienden en kennissen over John Miles: “Drie maanden geleden zijn we nog gaan golfen”

Showbizz“Hij wist nog maar twee weken dat hij ziek was.” Sportpaleisbaas Jan Vereecke is als goede vriend en oprichter van Night of the Proms, waar John Miles onlosmakelijk mee verbonden was, in shock na de dood van de zanger. “Drie maanden geleden waren we samen nog aan het golfen. Hij was de laatste weken wat moe, maar voelde zich verder goed.”

Een agressieve vorm van kanker maakte zondag een einde aan het leven van John Miles (72). Hij stierf thuis in Newcastle, Engeland. Omringd door zijn familie. “Het is zijn zoon die me gisteren belde met het vreselijke nieuws”, vertelt Jan Vereecke van het Sportpaleis — de twee werden vrienden door Night of the Proms, waar John jaarlijkse gast was. “Het is heel moeilijk om te vatten. De laatste week van juli was John nog te gast bij ons, voor de zomereditie van Night of the Proms. We zijn toen samen nog gaan golfen en lekker gaan eten. Hij wist niet eens dat hij ziek was.”

“John voelde zich de laatste weken wat moe, maar voor de rest ging het goed met hem. Hij was zelfs bezig aan nieuwe muziek. Maar hij bleef zich moe voelen en is dan toch naar de dokter gegaan. Amper twee weken geleden is het verdict gevallen”, aldus Jan. Welke vorm van kanker John had, willen zijn nabestaanden liever niet kwijt. “Maar het was een zeer agressieve vorm. John ging zeer snel achteruit. We hebben nog kunnen bellen, maar veel kon hij niet meer zeggen. Hij is thuis in bed gestorven. Veel te vroeg.”

Ook Carl Huybrechts (70), die 30 jaar samengewerkt heeft met John Miles voor Night of the Proms, kende de Britse muzikant al vele jaren. “Hij kon werkelijk met alle muziekgenres overweg. Hij kon ook met werkelijk elke artiest in hun repertoire duiken.” De twee werkten zij aan zij tijdens de gloriejaren van het muzikale event in Antwerpen, maar hebben ook verschillende jaren in het buitenland, in landen zoals Duitsland, Nederland en Frankrijk, met elkaar samengewerkt. Een samenwerking die vaak erg intensief was. Soms werkten ze maanden onafgebroken met elkaar samen. “John was een fantastische pianist en gitarist, echt waar”, vertelt Huybrechts, die het event jarenlang gepresenteerd heeft, overtuigend in een reactie aan de telefoon. “Daarnaast had hij een zeer goede rock ‘n roll-stem.”

Dat John Miles jarenlang het boegbeeld van Night of the Proms was, heeft volgens Huybrechts te maken met traditie. “Zijn song ‘Music’ dat was zo’n beetje wat ‘You’ll Never Walk Alone’ is voor het voetbal. In al die jaren heb ik hem het nummer zo vaak horen opvoeren, maar iedere keer opnieuw kreeg ik kippenvel. Als ik het al had - ondanks de vele keren dat ik het nummer al gehoord heb - dan kan ik mij inbeelden dat het ook bij het publiek iedere keer binnenkwam. Dat nummer was gewoon de kern van de Night of the Proms. Ik ben er zeker van dat iedereen elke keer opnieuw begreep dat dit lied de essentie was van het muzikale feest dat de Night of the Proms waren/zijn.”

Muzikale vader

DJ en producer Wout Van Dessel (47) kende John al 14 jaar, sinds zijn zoon John Miles Jr. bij Sylver kwam. “Ik herinner me vooral onze fantastische samenwerking voor het nummer ‘Music’”, vertelt Wout. “Wij wilden het nummer met Sylver coveren, maar John stelde zelf voor om ‘Music’ samen nog eens uit te brengen. De videoclip hebben we toen opgenomen in Berlijn, een fantastische tijd. John was voor mij ook m’n muzikale vader. Elk jaar met de Night of The Proms gingen we samen eten en konden we uren leuteren over muziek en de showbizz. Hij was een ontzettend warme familiemens met oude traditionele waarden en normen. En ik mag vooral z’n Britse humor niet vergeten. Zijn overlijden kwam veel te snel en onverwacht.”

Ook heel wat BV’s zijn kapot van het overlijden van Miler. Op Instagram delen onder meer Milow, Silvy De Bie en Regi hun mooiste herinneringen met de zanger.

