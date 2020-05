Exclusief voor abonnees Vrienden en geliefden missen Christophe Lambrecht nu al één jaar: “Zijn warme stem en grote hart zullen iedereen bijblijven” Redactie

05 mei 2020

10u00

Bron: Story 1 Showbizz Elke werkdag, na het nieuws van 10u, hoor je op Studio Brussel een nummer van Prince, een van de lievelingsartiesten van presentator Christophe Lambrecht. Zo leeft die, Elke werkdag, na het nieuws van 10u, hoor je op Studio Brussel een nummer van Prince, een van de lievelingsartiesten van presentator Christophe Lambrecht. Zo leeft die, een jaar na zijn plotse dood op 5 mei 2019 , toch een beetje verder op de radio. In het hart van vrienden en naasten blijft sowieso altijd een warme plek voor hem gereserveerd.

“Hallelujah and praise the lord, want ik rond af met Rammstein en Deutschland.” Wie had die vrijdag 3 mei 2019 kunnen denken dat dat de laatste woorden van Christophe Lambrecht op de radio zouden zijn? Al vele jaren was hij een baken van rust en vertrouwen in het voormiddagblok Music@Work op Studio Brussel, maar op 5 mei vorig jaar overleed hij onverwacht aan een hartfalen, op 48-jarige leeftijd. Een schokgolf van ongeloof en verdriet overspoelde Vlaanderen, want Christophe was niet enkel erg geliefd bij de luisteraars, maar ook bij zijn vele vrienden, collega’s en familie.

